الأميرة آن تتحدث للمرة الأولى عن الحادث الذي سبب لها فقدان الذاكرة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 25 يناير 2025 04:19 مساءً - تعرضت الأميرة آن في الصيف الماضي، تحديداً في شهر يونية، لفقدان مؤقت في الذاكرة بعد تعرضها لارتجاج في المخ، وإصابات طفيفة أدت إلى دخولها المستشفى، نتيجة اصطدامها برأس أو ساقيْ حصان.

وعلى الرغم من عودة الأميرة الملكية لأداء واجباتها الملكية بعد أسابيع من وعكتها الصحية، إلا أنها لم تتحدث عن الحادث، لكنها كسرت صمتها وتحدثت خلال جولتها التي استمرت يومين في جنوب أفريقيا.

الأميرة آن تتحدث عن حالتها الصحية وفقدانها المؤقت للذاكرة

تحدثت الأميرة آن عن الحادث الذي تعرضت له في الصيف الماضي، والذي أدى إلى إصابتها بارتجاج في المخ، حيث قالت الأميرة البالغة من العمر 74 عاماً، إنها لا تتذكر أي شيء عن الحادث الذي تركها في المستشفى لمدة خمسة أيام، والذي يُعتقد أنه ناجم عن اصطدامها بحصان في عقارها في جاتكومب بارك، وأضافت أن هذا الحادث علمها أن كل يوم هو مكافأة، حقاً".

وعندما سُئلت عما إذا كان آخر شيء تتذكره هو دخولها إلى الحقل، قالت: "لا، لا أتذكر ذلك حتى أعرف إلى أين كنت أعتقد أنني ذاهبة، وكان ذلك الذهاب إلى الدجاج، لا، لا علاقة له بالخيول".

وعندما سُئلت عما إذا كانت تخطط للتقاعد، قالت إن التقاعد ليس خياراً حقيقياً، وأضافت: "لا أعتقد أن هناك برنامج تقاعد في هذه الحياة على وجه الخصوص".

وعندما سُئلت عما إذا كانت قد عانت من أي ضرر طويل الأمد نتيجة للحادث، نفت الأميرة مؤكدة أنه لا يوجد ضرر، وأن كل شيء يسير بشكلٍ جيد.

بيان قصر باكنغهام بعد تعرض الأميرة آن للحادث

أصدر قصر باكنغهام بياناً يوضح فيه الحالة الصحية للأميرة آن بعد إصابتها ودخولها المستشفى، جاء فيه: "إن الأميرة الملكية دخلت المستشفى بعد تعرضها لإصابات طفيفة وارتجاج في المخ في منزلها في جلوسيسترشاير"، وأضاف البيان أنه من المتوقع أن تتعافى الأميرة الملكية بشكلٍ كامل وسريع بعد الحادث الذي وقع في منزلها في جاتكومب بارك، وهي لا تزال في المستشفى كإجراء احترازي للمراقبة، وتابع البيان: "لقد تم إبقاء الملك على اطلاع وثيق وينضم إلى العائلة المالكة بأكملها في إرسال أحر حبه، وتمنياته للأميرة بالشفاء العاجل".

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