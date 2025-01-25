يسرا اللوزي تروي كواليس لجوئها لطبيب نفسي.. كيف وظفت حزنها؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحدثت الفنانة يسرا اللوزي عن كواليس مشاركتها في مسلسل “سراب”، الذي حقق نجاحًا كبيرًا عقب عرضه، كاشفة عن سبب لجوئها الى طبيب نفسي قبل مشاركتها في العمل، وسبب نيتها الاعتذار عن المسلسل، مؤكدة أنه لا يهدف الى توصيل رسالة معينة للجمهور، بل يركز في المقام الأول على تسلية وإمتاع المشاهدين.

قالت اللوزي: “استعنت بطبيب نفسي لتحضير شخصية ملك، والمسلسل لا يحمل رسالة، لكنه مجرد قصة لتسلية المشاهد فقط، لأننا بنعيش في المسلسل تجارب مختلفة وبنمر بأزمات ومشاكل نفسية، هي تجربة مفيش درس معين ولا هدف منها”، معربة عن سعادتها الكبيرة بردود الفعل على المسلسل المعروض حاليًا.

قالت اللوزي: “تلقيت ردود فعل من الجمهور والأصدقاء رائعة، رغم أنني دخلت هذا العمل في أجواء صعبة للغاية، فقد تعرضت والدتي لأزمة صحية انتهت بوفاتها خلال تحضيراتي للعمل، وكنت أنوي الاعتذار عن العمل بسبب حالتي النفسية، ولكن قررت أن أكمل، ووظفت شعوري بالحزن، على شخصيتي في العمل، وساعدتني ملامحي الحزينة في تقمص الشخصية”.

وتجسد يسرا اللوزي ضمن الأحداث شخصية ملك، طبيبة النساء التي تجد نفسها عالقة بين زوجها وخطيبها السابق وتبدو كأنها تعيش حياة مستقرة، لكن مع تصاعد الأحداث يظهر أن علاقتها بزوجها مليئة بالمشاكل التي تختبئ خلف الهدوء الظاهري والتوتر يزداد عندما يختطف خطيبها ابنها، لتجد نفسها في مواجهة مباشرة مع الماضي الذي يطاردها، وفي موضع شك دائم من زوجها.

تدور أحداث “سراب” حول اختفاء طفل يبلغ من العمر سبع سنوات في ظروف غامضة، حيث يسعى والداه جاهدين لكشف ملابسات الحادثة، ولكن عند عودة الطفل سالمًا، يظل الغموض مخيمًا على القصة، ومع استمرار التحقيقات في واقعة الاختفاء، تنكشف سلسلة من الحقائق والعلاقات المتشابكة التي تقلب الأحداث رأسًا على عقب.