محمد إمام يشعل إنستغرام بصورة مع عمرو دياب ورسالة شكر مؤثرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان محمد إمام عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام” صورة تجمعه بالنجم عمرو دياب خلال لقائهما في دبي، وجه له من خلالها رسالة شكر مقتبسة من أغنية “في حياتنا ناس”، أشعل بها مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر عن امتنانه له، وكتب قائلاً: “في حياتنا ناس هما الأساس، حقيقي شكراً من هنا لبكرة”.

الرسالة لاقت تفاعلاً كبيراً من جمهور النجمين، وأظهرت تقدير إمام لعمرو دياب، حيث علق العديد من متابعي إمام على الصورة، متمنين لهما مواصلة النجاح.

من ناحية أخرى، أثار محمد إمام حماس جمهوره بإعلانه عن فيلمه الجديد “شمس الزناتي – البداية”، المنتظر عرضه قريباً. ونشر صورة له مرتدياً زياً يُشبه ما ارتداه والده، الفنان عادل إمام، في فيلم “شمس الزناتي”.

وعلق قائلاً: “بتعرف تعد لحد كام”، مما زاد من تشوّق المتابعين؛ الفيلم يضم نخبة من النجوم، من بينهم أسماء جلال وبيومي فؤاد، مع قائمة مميزة من ضيوف الشرف.

يُذكر أن محمد إمام، قرر تأجيل مسلسل “الكينغ” والذي كان من المقرر عرضه في رمضان ٢٠٢٥ الى رمضان ٢٠٢٦، وذلك لضيق الوقت، وضخامة المشروع الذي يستلزم التصوير في دول متعدّدة ويستدعي الكثير من التحضيرات نظراً لطبيعة موضوعه.