رانيا فريد شوقي تواجه التنمر برد قوي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ردت الفنانة رانيا فريد شوقي، على الفيديوهات التي انتشرت خلال الفترة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي من حفل جوائز جوي Joy Awards الذي أقيم في المملكة العربية السعودية، والتي استخدم ناشروها بعض برامج الفوتوشوب للتعديل على ملامحها بنية التنمر بها.

قالت رانيا: “أنا ما بحبش أرد على المواضيع دي ولا بحب أوجع دماغي بيها”، في إشارة الى تجاهلها لكل ما انتشر من هذه النوعية من الفيديوهات خاصة أنها عُرضت على إحدى القنوات الفضائية بشكل غير مناسب.

وكان عدد كبير من جمهور الفنانة رانيا فريد شوقي، قد أعربوا عن استيائهم من نشر لقاءات ظهرت فيها بعد التعديل على ملامحها بشكل مسيء من خلال برامج المونتاج.

كانت رانيا فريد شوقي قد تحدثت عن كواليس وأسرار نجاح مسرحية “مش روميو وجوليت”، مؤكدة أن المخرج عصام السيد كان له دور كبير في إبراز العمل بشكل مميز، خاصة من خلال تطويع لون الغناء داخل المسرحية.

وأضافت: “سألني صوتك حلو عشان هتغني مع علي الحجار.. قولت ده ليفل الوحش.. كنت خايفة من التجربة لكن المسرحية كانت مميزة جدًا وكبيرة”.

وأوضحت رانيا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج “حديث القاهرة” المذاع على قناة “القاهرة والناس”، أنها استمتعت بالتجربة بشكل كبير، خاصة الغناء مع الفنان القدير علي الحجار الى جانب مشاركة عدد من الفنانين المميزين.