سمية الخشاب تكشف حقيقة تصالحها مع هذين النجمين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة سمية الخشاب، حقيقة تصالحها مع الفنانين رامز جلال وريم البارودي، بعد ظهورها معهما في صور بحفل توزيع جوائزJoy Awards.

أكدت سمية في تصريحات صحافية أنها لم تتصالح مع رامز منذ ظهورها في برنامج المقالب الخاص به في موسم رمضان الماضي 2024، وإصابتها في يدها، قائلة: “متصالحتش معاه ومستنية ربنا يجبلي حقي منه، ودراعي مابقاش زي الأول وهو مستهتر ومش بيحترم الناس وطريقته عشوائية ومزعجه وأنا مش قادرة أسامحه”.

وعن تصالحها مع الفنانة ريم البارودي، وذلك بعد ظهورهما معاً في مهرجان Joy Awards، وهما تلتقطان الصور التذكارية، قالت: “مفيش أي خلافات بيني وبين ريم وده من سنين أصلا، وأحنا حبايب الحمد لله”.

كانت سمية الخشاب قد تحدثت في تصريحات سابقة عن تفاصيل إصابتها في برنامج “رامز جاب من الآخر”، مشيرة إلى أنها تعرضت لتمزق في الأربطة في القدم والكتف، وأكدت أن معدة البرنامج أخبرتها أن البرنامج هذا العام مختلف وحواري فقط، رغم أنه كان يتم إخبارها بتفاصيل المقلب خلال ظهورها مع رامز في المرات السابقة.

وواصلت: “ما كانش حد عارف وموجود محادثات بينا على التليفون بالدليل، اتقال لينا إن البرنامج مختلف وإنه برنامج حواري ومفيش مقالب خالص.. واتقال كده من المعدة وقالت هيقابلك ويستقبلك ويتكلم معاكي.. ولكن للأسف بعدها بتيجي الكارثة الأرض بتتشق وبتنزل بشكل غير مدروس، لأن مش معقول كل الناس تتصاب ومكملين.. وفيه ناس مرضيوش يعملوا مشاكل وهما حرين وفيه إصابات أكتر مني”.