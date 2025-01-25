إياد نصار يتحدث عن تحديات مسلسله في رمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان إياد نصار التحديات التي واجهته خلال تصوير مسلسل “ظلم المصطبة”، الذي يشارك به في موسم دراما رمضان 2025، لافتًا الى أنه يستمتع بالشخصية خاصة أنه يتحدث خلالها بلكنة مختلفة، إذ يجري تصوير المشاهد في مدينة دمنهور، وهو ما كان يمثل له صعوبة في بداية التصوير، لكنه تغلب عليه بمرور المشاهد، موضحًا أن المسلسل يتناول العادات والتقاليد التي تؤثر على المجتمعات لأنها موروثات خاطئة.

ويواصل إياد نصار تصوير مشاهده ضمن أحداث المسلسل، الذي يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم تأتي على رأسهم الفنانة رسهام عبد الغفور إضافة الى كل من: فتحي عبدالوهاب، بسمة، أحمد عزمي، أحمد عبد الحميد، محمد السويسي، إيناس الفلالي، ومن إخراج هاني خليفة، قصة أحمد فوزي صالح.

يُذكر أن “ظلم المصطبة” يجمع بين النجمين إياد نصار وريهام عبد الغفور، بعد نجاحهما في أعمال درامية سابقة، مثل: مسلسل “حارة اليهود” العام 2015، و”أفراح القبة” العام 2018، وآخرها “وش وضهر” في العام 2022.

المسلسل يحمل رؤية اجتماعية حيث يسلّط الضوء على العادات والتقاليد التي تحكم الأرياف والأقاليم بعيداً عن القانون وأحكام الشرع. ويناقش العمل هذه العادات الظالمة في إطار اجتماعي مشوّق ومليء بالحكايات الإنسانية التي تعكس صراع الأفراد مع التقاليد الموروثة.