رمضان 2025.. كواليس جديدة تجمع طه دسوقي وأحمد مالك في ولاد الشمس

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 25 يناير 2025 01:19 مساءً - تُجرَى التحضيرات للموسم الرمضاني المقبل بشكلٍ مكثف خلال الأيام الحالية، وحرص عدد كبير من النجوم وصناع الأعمال الدرامية المتنافسة على الكشف عن كواليس تصوير بعض المشاهد.

خلال الساعات الماضية تم الكشف عن عدد من اللقطات الخاصة بمسلسل "ولاد الشمس" الذي يقوم ببطولته أحمد مالك وطه دسوقي، وعلى ما يبدو أن العمل سيشهد مشاهد أكشن في إطار تشويقي، خاصةً أن بطلي العمل ظهرا في بعض الصور وعلى وجههما بعض الإصابات.

قصة وصناع العمل

مسلسل ولاد الشمس ينتمي لنوعية أعمال الـ15 حلقة، من تأليف مهاب طارق، وإخراج: شادي عبد السلام، وإنتاج united studios، والعمل بطولة: أحمد مالك، طه دسوقي، محمود حميدة، فرح يوسف، مريم الجندى، جلا هشام، معتز هشام، وغيرهم من الفنانين، وتدور أحداثه في إطار درامي اجتماعي، حول قصة صديقين نشآ معاً منذ الطفولة في دار للأيتام، ويستعرض رحلتهما في الحياة التي قادتهما إلى الدخول في عالم السرقة والجرائم.

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أحدث أعمال طه دسوقي

يُعرض الآن لطه دسوقي مسلسل "فقرة الساحر"، ويشاركه البطوله كل من أسماء جلال، علي قاسم، ومجموعة من المواهب الصاعدة، ويشهد العمل ظهور عدد من كبار النجوم كضيوف شرف مثل بسمة، ووليد فواز.

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وتدور أحداث المسلسل، حول 3 أصدقاء مقربين، وهم: "لمى" و"مِكس" و"ألفي" الذين تبدأ علاقتهم بوصفهم أصدقاء ثم تتحول إلى عصابة صغيرة، وبفضل مهاراتهم المتنوعة وخلفياتهم المختلفة يضعون خططاً في تنفيذ عمليات احتيال ذكية، يهدفون إلى تحقيق مكاسب مادية كبيرة، حيث يختارون أهدافهم بعناية ولا يستهدفون إلا من يرون أنهم يستحقون وذلك في إطار كوميدي خفيف.

من جهةٍ أخرى، ينتظر طه دسوقي عرض فيلم سيكو سيكو في دور العرض خلال الأسابيع المقبلة، والفيلم يشارك في بطولته: عصام عمر، على صبحي، باسم سمرة، خالد الصاوي، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، محمود صادق حدوتة وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس وإنتاج شركة film square، وتدور أحداثه في إطار كوميدي لا يخلو من التشويق.

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