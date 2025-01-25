مريم شريف بطلة فيلم سنو وايت تكشف موقفاً مؤثراً من كواليس العمل

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 25 يناير 2025 01:19 مساءً - حلَّت الفنانة مريم شريف ضيفةً على برنامج "أسرار النجوم" مع الإعلامية إنجي علي المُذاع عبر نجوم إف إم، وكشفت عن موقف مؤثر في كواليس فيلم سنو وايت يعكس مدى التنمر الذي يُعاني منه قصار القامة.

كواليس فيلم سنو وايت

تحدثت مريم قائلة: "كان في طفل من قصار القامة ظهر في آخر جزء من الفيلم وعمره 8 سنين، وأستاذة تغريد المخرجة كانت بتتكلم معاه وبتشوف هتطلع منه ضحكة أو ابتسامة إزاي"، وتابعت حديثها قائلة: "الولد أول ما سمع سيرة المدرسة جري لحضن أمه، وأمه ساعتها قالت لنا على كمية التنمر إللي تعرض لها في المدرسة، وعمري ما أنسى الموقف ده".

أكدت مريم أن هذه التجربة أثرت فيها بشكلٍ كبير، خاصةً أنها قدمت من خلالها رسالة هدفها مساعدة غيرها لمواجهة التنمر، وكشفت مريم أنها متواجدة على السوشيال ميديا بشكلٍ دائم لتُثبت أنها أصبحت غير مهتمة بالمتنمرين.

أبطال وصُنّاع الفيلم

الفيلم تأليف وإخراج تغريد أبوالحسن، ويجمع بين لايت دراما والأسلوب الواقع، وهو من إنتاج محمد عجمي، وتجسد البطلة الشابة مريم شريف دور إيمان، ويُشاركها في البطولة الفنان محمد ممدوح في دور عماد، الفنان محمد جمعة، خالد سرحان، إلى جانب ظهور مميز للفنان كريم فهمي، وحصل الفيلم على تصنيف "جمهور عام".

قصة "سنو وايت"

تدور أحداث الفيلم، حول "إيمان"، شابة مصرية قصيرة القامة تسعى إلى تحقيق حلمها بالحب والزواج، تماماً كما تفعل أي فتاة أخرى لكنها تواجه بعض الصعوبات بسبب معايير الجمال التقليدية التي تفرضها الثقافة المحيطة في سعيها لهذا الحلم، ولذلك تلجأ إيمان إلى مواقع التعارف عبر الإنترنت لتتمكن من التعبير عن نفسها بحرية بعيداً عن القيود الاجتماعية اليومية، وفي الوقت ذاته، تُصارع من أجل المساعدة فى إتمام زواج أختها.

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جوائز وتكريمات حظي بها فيلم سنو وايت

ولاقى الفيلم تقديراً دولياً واسعاً، حيث فاز في عام 2020 بجائزة صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) وجائزة الجمعية الدولية للمواهب السينمائية الصاعدة (IEFTA) في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كما تم اختياره للمشاركة في برنامج "American Film Showcase" ضمن مهرجان الجونة السينمائي في عام 2019.

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