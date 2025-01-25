زوجة نبيل الحلفاوي تحيي ذكرى الأربعين لوفاته برسالة مؤثرة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 25 يناير 2025 01:19 مساءً - أحيت السيدة نادية كمال زوجة الفنان الراحل نبيل الحلفاوي ذكرى مرور 40 يوماً على رحيله، من خلال كلمات مؤثرة كشفت عن حزنها الكبير على رحيله.

زوجة نبيل الحلفاوي تحيي ذكراه

كتبت أرملة نبيل الحلفاوي عبر حسابها على موقع إكس تغريدة قالت فيها: "صباح الخير، النهاردة مرّ 40 يوم على رحيل نبيل، فراقه صعب، لكن كم الدعوات والحب الكبير له، وعدد العُمرات التي تمت ووهب ثوابها له؛ منحني إحساس بالاطمئنان إنه في مكان أفضل"، وأضافت: "اليوم أنا ومجموعة كبيرة سنختم القرآن، ونهب ثوابه له، يا ريت من يقرأ التويتة؛ يقرأ الفاتحة".

وقد تفاعل عدد كبير من محبي الحلفاوي مع هذه التغريدة، وقام الكثير منهم بالدعاء له، خاصة وأن رحيله المفاجىء كان صدمة للجميع.

الجدير بالذكر أن الفنان نبيل الحلفاوي رحل عن عالمنا يوم الأحد 15 ديسمبر، عن عمرٍ ناهز 80 عاماً، وتواجد في جنازته عدد كبير من النجوم لعل أبرزهم أكرم حسني، أيتن عامر، أشرف زكي، هنادي مهنا، أحمد خالد صالح، إيهاب فهمي، وغيرهم من المشاهير.

مرض نبيل الحلفاوي

قبل رحيل نبيل الحلفاوي بأيامٍ قليلة، تعرض لوعكة صحية شديدة نُقل على إثرها إلى المستشفى، ورفضت عائلته الكشف عن تفاصيل الأزمة التي تعرض لها واكتفوا بطلب الدعاء، إلا أن الإعلامي محمود سعد الذي كان مقرباً من الفنان الراحل وأسرته نشر مقطعاً مصوراً، وضَّح من خلاله أن الحلفاوي كان يعاني من مرض السرطان من الدرجة الرابعة، لكن الوفاة جاءت بشكلٍ سريع وغير متوقع، وأكد أن ما تم تداوله حول فقدانه للوعي في الأيام الأخيرة غير صحيح، مشيراً إلى أنه كان رافضاً للطعام والكلام إلى أن رحل في هدوء مثلما تمنى.

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