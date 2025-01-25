ديمي مور وغيرها من النجوم يسجلون أول ترشيح لجائزة أوسكار 2025

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 25 يناير 2025 01:19 مساءً - يوم الخميس الماضي 23 من يناير، أعلنت أكاديمية علوم وفنون الصور المتحركة عن القائمة النهائية للأعمال والنجوم المرشحين لجائزة الأوسكار المرموقة في نسختها الـ97، من خلال أبرز الأعمال التي عُرضت في 2024 ولاقت استحساناً جماهيرياً ونقدياً.

وكان من اللافت للانتباه الأسماء المرشحة لأول مرة في الأوسكار الذين كانت من بينهم ديمي مور، بالإضافة للعديد من الأسماء الكبرى في هوليوود.

ديمي مور

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يبدو أن موسم جوائز هذا العام لا يزال يحمل الكثير للنجمة ديمي مور، فبعد أن فازت للمرة الأولى بجائزة غولدن غلوب أفضل ممثلة عن فيلم The Substance، وهي بعمر الـ62 عاماً، تم ترشيحها لأول مرة لجائزة الأوسكار فئة أفضل ممثلة أيضاً.

وقد عبرت مور عن مدى فخرها وسعادتها بترشيحها الأول: "إن ترشيحي لجائزة الأوسكار شرف لا يصدَّق ... حقاً لا توجد كلمات تعبر تماماً عن فرحتي وامتناني الساحق لهذا التقدير. ليس فقط بالنسبة لي، ولكن لما يمثله هذا الفيلم. أنا متواضعة للغاية".

وبينما تحتفل بهذا الإنجاز الكبير؛ تقول ديمي إن هذه اللحظة هي وقت التناقضات المذهلة مع حرائق الغابات المدمرة التي تمزق كاليفورنيا، مضيفة: "قلبي مع أصدقائي وعائلتي وجيراني ومجتمعي هنا في لوس أنجلوس. لقد دمرت الحرائق العديد من الأرواح، ولكن رؤية الطريقة التي اتحد بها مجتمعنا تجعلني مندهشة من المرونة والرحمة التي تميزنا، وهذه اللحظة هي تذكير بمدى روعتنا عندما نقف معاً".

غاي بيرس

سجل غاي بيرس أول ترشيح للأوسكار أفضل ممثل مساعد، بدور رجل الأعمال الثري من بنسلفانيا هاريسون لي فان بورين في فيلم The Brutalist.

إيزابيلا روسيليني

حصل فيلم Conclave على 8 ترشيحات لجائزة الأوسكار، من بينهم أفضل ممثلة مساعدة للممثلة إيزابيلا روسيليني.

زوي سالدانا

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اكتسح فيلم Emilia Pérez ترشيحات الأوسكار بـ13 ترشيحاً، ومن بينهم حصلت زوي سالدانا لأول مرة على ترشيحها عن فئة أفضل ممثلة مساعدة.

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سيباستيان ستان

فيلم The Apprentice جلب للنجم سيباستيان ستان أول ترشيح لجائزة الأوسكار في فئة أفضل ممثل عن دوره في الفيلم، الذي يلعب فيه دور دونالد ترامب في شبابه.

جيريمي سترونغ

أيضاً عن فيلم The Apprentice، ترشح جيريمي سترونغ للمرة الأولى في فئة أفضل ممثل مساعد عن دوره في الفيلم بوصفه محامي روي كوهن.

فرناندا توريس

تلقت فرناندا توريس ترشيحاً لجائزة أفضل ممثلة عن دورها في دور يونيس بايفا في فيلم "I'm Still Here".

مونيكا باربارو

عن دورها بوصفها أيقونة الفولكلور جوان بايز، حصلت مونيكا باربارو على أول ترشيح لأفضل ممثلة مساعدة في فيلم السيرة الذاتية "A Complete Unknown".

يورا بوريسوف

حصل يورا بوريسوف على ترشيحه الأول في فئة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم Anora بدور إيغور.

كيران كولكين

حصل كيران كولكين على ترشيح لجائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد في فيلم A Real Pain.

كارلا صوفيا جاسكون

Emilia Pérez الذي قاد ترشيحات أوسكار هذا العام، سجل للممثلة كارلا صوفيا جاسكون أول ترشيح لها لجائزة أفضل ممثلة عن دورها في الفيلم.

أريانا غراندي

لأول مرة في مسيرتها الفنية، حصلت أريانا غراندي على أول ترشيح أوسكار عن الفيلم الموسيقي Wicked، وذلك في فئة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في شخصية غليندا.

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ميكي ماديسون

قامت ميكي ماديسون بأداء قوي ومميز لدورها آني في فيلم Anora؛ ما فتح أمامها الباب للحصول على أول ترشيحها لجائزة الأوسكار أفضل ممثلة.

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