وثائقي جديد عن الأميرة ديانا مستوحى من مدربتها الخاصة للرقص

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 25 يناير 2025 11:49 صباحاً - أصدرت مدربة الرقص الخاصة بالأميرة الراحلة ديانا؛ "آن ألان"، في سبتمبر من العام الماضي 2024، كتاباً عن مذكراتها Dancing With Diana: A Memoir، كشفت من خلاله عن الجانب الآخر من الأميرة ديانا، الجانب الراقص منها والجمال بداخلها. والآن تسعى "ألان" تحويل الكتاب إلى فيلمٍ وثائقيٍ جديد.

محتوى الفيلم

سيسلط الفيلم الوثائقي- الذي تبلغ مدته 90 دقيقة- الضوء على الفترة التي قامت فيها ألان بتعليم الأميرة ديانا الرقص منذ أوائل عام 1981، وهو الوقت الذي تزوجت فيه من الأمير تشارلز آنذاك، كما سينقل الفيلم للمشاهد كيف قامت ألان بتعليم الأميرة ديانا لمدة تسع سنوات الرقص، بما في ذلك تدريبها للرقص في البيت الأبيض مع الممثل جون ترافولتا وأدائها المبهج لأغنية Uptown Girl لبيللي جويل إلى جانب رقص الباليه.

أيضاً سيركز الوثائقي كيف عملت ألان سراً كمدبة رقص خاصة لديانا من خلال مئات الدروس الأسبوعية التي استغرقت ساعةً واحدة، وكيف كوّنت صداقةً وثيقة معها، التي شاركتها فرحة الأمومة، وزواجها الصعب، وكفاحها مع الشره المرضي.

وقد صرحت ألان في وقتٍ سابق لمجلة People في بيان، "خلال فترة وجودي مع الأميرة، كنت محظوظةً جداً لأنني شهدت ليس فقط حب ديانا العميق للرقص، ولكن أيضاً جانباً أكثر شخصية منها. آمل أن يقدر مشاهدو الفيلم الوثائقي هذه النظرة الجديدة بالإضافة إلى اكتشاف فهم أعمق لمدى روعتها".

وعندما نُشر كتابها، أوضحت ألان أنها كتبت مذكراتها جزئياً من أجل حفيدتها البالغة من العمر أربع سنوات، ومن أجل مشاركة "الجانب الآخر من الأميرة ديانا، الجانب الراقص منها، والجمال بداخلها".

قد ترغبين في معرفة مدربة رقص الأميرة ديانا تروي أسراراً جديدة من حياة الأميرة الراحلة في مذكرات ستُصدر في هذا الموعد

بداية علاقة آن ألان بالأميرة ديانا

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بعد أسابيع قليلة من زفاف الأميرة ديانا الملكي إلى الملك تشارلز في عام 1981، تلقت مدربة الرقص آن ألان، طلباً يفيد برغبة الأميرة ديانا، التي كانت تبلغ حينها من العمر 20 عاماً، في أخذ دروس في الرقص. التقت هي وديانا في أستوديو خاص في لندن، وعلى مدار السنوات التسع التالية، طورت آلان وديانا صداقة عميقة، وأصبح الأستوديو في ما بعد شاهداً على مئات الجلسات السرية بينهما.

كانت أميرة ويلز السابقة آنذاك متزوجة حديثاً من الملك تشارلز، ووجدت في ألان شخصاً موثوقاً به يمكنها مناقشة صراعاتها الشخصية وتعقيدات الحياة الملكية بصراحة -بما في ذلك حملها ومعركتها مع الشره المرضي والحزن المتزايد في زواجها من الملك تشارلز.

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