أنجلينا جولي تتعرض لصدمتين.. ابنها تعرّض لحادث آخر والأوسكار تتجاهلها

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 25 يناير 2025 11:49 صباحاً - رغم النجاح الجماهيري والفني الذي حققته النجمة العالمية أنجلينا جولي بعد عرض فيلمها الأخير ماريا Maria، إلا أن لحظات السعادة التي تعيشها النجمة لم تدم وتحولت لإحباط لسببين جاءا في نفس التوقيت، حيث تعرض ابنها (بالتبني) باكس لحادث آخر، هذا بالإضافة لشعورها بالخذلان لتجاهل فيلمها ضمن ترشيحات الأوسكار، حيث لم يجنِ الفيلم ترشيحاً واحداً.

ابن أنجلينا جولي يتعرض لحادث جديد

View this post on Instagram A post shared by TMZ (@tmz_tv)

منذ 6 أشهر، تحديداً في يوليو من العام الماضي 2024، تعرض ابن أنجلينا جولي وزوجها السابق براد بيت؛ باكس، لحادث دراجة كهربائية نتج عنه إصابته ودخوله المستشفى عدة أيام. وفي يوم أمس الجمعة 24 يناير، تعرض باكس لنفس الحادث، حيث كان الشاب البالغ من العمر 21 عاماً يركب دراجته عبر حي لوس فيليز في لوس أنجلوس عندما اصطدم بجانب سيارة وفقاً لموقع TMZ، مما أدى إلى إحداث خدش كبير في باب الركاب في السيارة. ووفقاً لمقطع فيديو حصل عليه المنفذ، يُزعم أن باكس كان يتفاخر على الطريق، حيث كان يركب دراجته بدون استخدام اليدين، قبل أن يستدير ويصطدم بالباب. ولكن لم يتعرض باكس لإصابة نتيجة الحادث، حيث أعاد ضبط مقبض دراجته قبل أن ينطلق مرة أخرى.

قد ترغبين في معرفة نقل ابن أنجلينا جولي وبراد بيت للمستشفى بعد تعرضه لحادث

ترشيحات الأوسكار 2025 خالية من أنجلينا جولي وماريا

https://www.instagram.com/p/DFOu7BOMr26/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DFOu7BOMr26/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DFOu7BOMr26/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

على عكس ما كان منتظراً، حيث كانت تشير التوقعات أن اسم أنجلينا جولي سوف يكون ضمن قائمة أفضل ممثلة في ترشيحات الأوسكار، أو أن ينضم فيلمها ماريا Maria لأيٍ من فئات الترشيحات، لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، فبعد ترشيح جولي عن فيلم "ماريا" لجائزة غولدن غلوب وجائزة أسترا السينمائية وجائزة اختيار النقاد للأفلام، بالإضافة لتكريمها في حفل توزيع جوائز جوثام لعام 2024، تم استبعاد النجمة وفيلمها من قائمة ترشيحات الأوسكار، وأيضاً نقابة ممثلي الشاشة.

ولم تكن أنجلينا جولي هي النجمة الوحيدة التي استُبعدت من ترشيحات الأوسكار، العديد من النجوم والأسماء الثقيلة أيضاً تم استبعادهم بالكامل من قائمة الترشيحات، وهم نيكول كيدمان، دينزل واشنطن، وباميلا أندرسون.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».