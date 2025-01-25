تامر حسني يكشف كواليس استعداده لحفل Joy Awards مع نيللي كريم

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 25 يناير 2025 11:49 صباحاً - كشف الفنان تامر حسني كواليس الفقرة الاستعراضية التي قام بها برفقة الفنانة نيللي كريم في حفل توزيع جوائز joy awards الذي أقيم منذ أيام في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ونشر تامر حسني عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام مقطع مصور كشف من خلاله عن كواليس التحضير لهذا الاستعراض، وظهر على المسرح برفقة نيللي كريم خلال وهما يتدربان على الرقصة الجديدة، وذلك على أنغام إحدى أغانيه الشهيرة، وهي "يابنت الإيه".

View this post on Instagram A post shared by Tamer Hosny (@tamerhosny)

تامر حسني يقدم نيللي كريم بشكل مختلف

وعلى طريقة حب "روميو وجولييت" ظهر تامر حسني وهو يتغزل بكلمات أغنية "يابنت الإيه"-التي شهدت توزيعاً موسيقياً مختلفاً- في نيللي كريم وهي بإحدى العربات الخشبية التي تعود لحقبة زمنية قديمة، عقب ذلك التقت به وهي تبادله كلمات الأغنية بطريقة نالت استحسان الكثير من نجوم ومشاهير الوطن العربي الذين حرصوا على حضور فعاليات هذا الحفل.

قصة الاستعراض

بعد انتهاء الحفل كشف تامر من خلال منشور عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام" عن كواليس مشاركته بالحدث، حيث قال تامر حسني: "الحكاية من أولها جاتلي مكالمة مهمة جداً نصها كالآتي... إحنا بندعوك من مصر عشان تشارك بالغناء في إحياء جوي أوورد 2025 مع أحد الرموز الفنية العالمية، هانز زيمر وأندريا بوتشيلي وكريستينا أغيليرا، ومش بس كده لا ده إحنا عايزينك تعمل عرضاً مميزاً وتشرفنا".

View this post on Instagram A post shared by Tamer Hosny (@tamerhosny)

وتابع تامر: "والحمد لله كنت قدّ المسؤولية، شكراً للنجمة الجميلة نيللي كريم للمشاركة العسل دي، مش جديد عليكِ يا نيللي إبداعك في كل شيء، شكراً للموسيقار المبدع جان ماري رياشي، شكراً mbc، شكراً benchmark، شكراً هيئة الترفية، شكراً موسم الرياض، مجهود رائع من الجميع، شكراً لكل أصدقائي النجوم الحاضرين، ألف مبروك لجميع المكرمين".

وأنهى تامر حديثه: "ومن كل قلبي أشكر معالي المستشار تركي آل الشيخ على مجهوده العام لهذا الحدث العالمي المبهر العظيم الذي شرفنا كلنا، أشكره إنه شافني من مصر ضمن هؤلاء الفنانين، وسعيد بتقديمي شكلاً ومضموناً بهذا الشكل وبهذه الكلمات، شكراً معالي المستشار، حقيقي شكراً من كل قلبي".

يمكنكم متابعة أحدثهم دويتو فعلاً مبيتنسيش: كيف تغنى تامر حسني مع هؤلاء المطربين؟

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».