شكرا لقرائتكم خبر عن هؤلاء المطربون يستعدون لطرح ألبوماتهم في عيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر عدد كبير من المطربين طرح ألبوماتهم فى عيد الفطر المقبل، منهم أصالة التي انتهت من معظم أغاني ألبومها الجديد وما زالت في مرحلة اختيار الأغاني المتبقية والألبوم يتكون من 15 أغنية، وتتعاون أصالة فيها مع عدد من الكبار الملحنين والشعراء من بينهم أغنية آخر ما كتب الشاعر الراحل ناصر الجيل، وألحان محمود خيامى، وهندسة صوتية ماهر صلاح، ومن ضمن الشعراء هانى رجب، وملحنين مدين، والألبوم كامل باللهجة المصرية.

كما يطرح النجم عمرو دياب، قرر طرح ألبومه الجديد الذي يحمل ما يقرب من 13 أغنية، خلال عيد الفطر المبارك ، بعقد جلسات عمل مكثفة مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين على رأسهم الشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعى، كما يواصل دياب في الوقت الحالي اختيار الأغنيات إستعدادًا لتسجيلها.

ويطرح رامى جمال ألبومه الجديد خلال موسم عيد الفطر أيضًا، وكتب رامي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "حبايبي الغاليين، كنت وعدتكم إن الألبوم هينزل في بداية السنة، لكن بعدما انتهيت منه لقيت إن رمضان على الأبواب بعد شهرين بالضبط، ربنا يبلغنا وإياكم رمضان، ففكرت إن وقت العيد هيكون بداية الصيف، وده توقيت مناسب جداً علشان الألبوم ياخد فرصته ويتسمع بشكل كويس".

وأضاف جمال: "فكرت كمان إني بقالي سنتين بنزل أغاني بشكل مستمر، فقلت أريح شوية وأركز أكتر، وبالمرة اوحشكم شوية قولولي، تحبوا الألبوم يكون فيه أغاني حزينة أكتر ولا مبهجة أكتر، ولا نخليها نص ونص".