مي فاروق تشارك في إحياء الذكرى الـ50 على وفاة أم كلثوم

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 25 يناير 2025 10:19 صباحاً - حلّت المطربة مي فاروق في لقاءٍ استثنائي من برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة ON؛ لإحياء الذكرى الـ50 على وفاة كوكب الشرق الفنانة أم كلثوم، وذلك في أجواءٍ كلثومية خالصة، بإعداد مسرح يحمل طابع حفلات أم كلثوم، بديكور شبيه بأجواء حفلات الستينات؛ حيث قدّمت مي بصحبة فرقتها الموسيقية، باقةً متميزة من أغاني أم كلثوم.

استقبال مي فاروق بالزغاريد

استقبل جمهور البرنامج الفنانة مي فاروق بالزغاريد والتصفيق في الأستديو، باعتبار أن هذا هو الظهور الأول لها بعد زواجها من الفنان محمد العمروسي مطلع شهر يناير الجاري، وكشفت منى الشاذلي أن احتفالية أم كلثوم كان يتم التحضير لها من فترة، وتم تأجيلها بسبب حفل زفاف مي فاروق، وتم انتظار عودتها من شهر العسل من أجل هذا اللقاء.

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وردت مي فاروق على سؤال الإعلامية منى الشاذلي حول قرار إقامة حفل زفاف بهذه الأجواء؛ قائلة: "كان يهمني يوم فرحي نكون كلنا مبسوطين، وأهم حد لازم يكون مبسوط ولادي، وطبعاً عيلتي، وأنا ومحمد وعيلته وحبايبنا وكل الناس اللي كانت جايلنا بحب، والحقيقة أنا مشفتش حب وفرحة قد اللي شفته اليوم ده؛ فكنت واخدة قرار إن إحنا نكون مبسوطين وانبسطنا الحمد لله".

مي فاروق تكشف عن سبب رقصها

وحول رقصها في حفل الزفاف، قالت مي فاروق: "لو مرقصتش في اليوم ده هرقص إمتى؟"، لافتة: "اخترت ارتداء سنيكر مع فتستان الزفاف؛ حتى أستطيع الحركة ولا أكون مقيّدة". وأهدت مي زوجها محمد العمروسي مقطعاً من أغنية سيرة الحب؛ مؤكدة أن هذا المقطع هو الذى يعبّر عن مشاعرها تجاه زوجها؛ مشيرة إلى أن كلّ أغانى الحب لأم كلثوم، تهديها لزوجها، مثل: "الحب كله، وألف ليلة وليلة، وأمل حياتي وغيرها".

وغنت مي فاروق خلال الحلقة العديد من أغاني أم كلثوم، أبرزها: "الأطلال، أنت عمري، ألف ليلة، على بلد المحبوب، أغداً ألقاك، أمل حياتي، الحب كله، دارت الأيام، لسه فاكر، يا مسهرني"، وهو برنامج الأغاني الكلثومية التي تفاعل معها الجمهور كثيراً في ظل تألُّق مي فاروق وأدائها المتميز.

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يُذكر أن الفنانة مي فاروق قد احتفلت مساء الخميس 2 يناير بحفل زفافها من الفنان محمد العمروسي، بأحد الفنادق الكبرى المطلّة على نهر النيل، وذلك بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة، أبرزهم: الإعلامية منى الشاذلي، اللاعب أحمد فتحي، الفنانة منال سلامة، ويوسف الشريف، أحمد الشامي، والموزّع توما، والفنانة هبة عبدالحكيم، والفنانة وعد السعودية، وريهام عبدالحكيم.

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