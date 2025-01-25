شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان 2025.. أحمد مالك وطه دسوقي يعيشان فى دار أيتام خلال ولاد الشمس والان مع تفاصيل الخبر

يجسد الفنان أحمد مالك دور "ولعة"، وطه دسوقى شخصية "مفتاح" وذلك ضمن أحداث مسلسلهما الجديد ولاد الشمس الذى يتواصل تصويره للعرض على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية خلال شهر رمضان المقبل 2025، حيث يظهر الثنائي خلال أحداث العمل في شخصيتي شابين نشآ في دار الشمس للأيام واستمرا فيها حتى بعد الخروج منها ويواجهان العديد من المواقف والصراعات بعد ذلك.



احمد مالك

مسلسل ولاد الشمس ينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج: شادي عبد السلام، وإنتاج united studios، والعمل بطولة أحمد مالك، طه دسوقي، محمود حميدة، فرح يوسف، مريم الجندي، عايدة فهمى، معتز هشام، فليكس وعدد آخر من الفنانين وتدور الأحداث فى اطار اجتماعى لا يخلو من التشويق.

أحمد مالك يعرض له حالياً فى السينمات فيلم 6 أيام الذى يجمعه بالفنانة آية سماحة وتدور أحداثه حول يوسف وعالية بعد سنوات من فراق فرضته عليهما ظروفًا قهرية وهما في المرحلة الثانوية، تجمع الصدفة بينهما مجددًا وقد اتخذ كل منهما مسارًا مختلفًا في حياته عن الآخر، فهل يشاء القدر لهما أن يستمرا سويًا أم لا؟ دراما رومانسية عن الحب والصداقة والحياة، تحاول الإجابة عن سؤال: هل تتغير المشاعر مع تغيرنا ونضجنا بمرور السنين؟



طه دسوقى

أما طه دسوقى فينتظر عرض فيلم سيكو سيكو فى دور العرض خلال الأسابيع المقبلة، والفيلم يشارك فى بطولته عصام عمر، على صبحى، باسم سمرة، خالد الصاوى، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، محمود صادق حدوتة وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس وإنتاج شركة film square، وتدور أحداثه فى إطار كوميدي لا يخلو من التشويق.