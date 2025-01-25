شكرا لقرائتكم خبر عن مروان خورى يعيش حالة من النشاط الفني.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من النشاط الفني يعيشها النجم اللبناني مروان خورى هذه الأيام، إذ يشارك في أكثر من عمل بتلحين وكلماته مع عدد مطربين الوطن العربي، أبرزهم ماجدة الرومي، وسلطان الطرب جورج وسوف، ونوال الزغبي، وملحم زين بأغنية كلماته وألحانه تحمل اسم "حلفتلك" وتوزيع الموسيقى عمر صباغ، وأغاني مع المطربة إليسا.

من ناحية أخرى يستعد النجم اللبناني مروان خورى، لإحياء حفل غنائي يوم 10 من شهر فبراير المقبل في دبى، ضمن سلسلة حفلات عيد الحب، ويشارك في الحفل النجمة اللبنانية إليسا، ومن المقرر أن يقدم مروان مجموعة من أغانية الرومانسية وأحدث أغنياته "خد الغمرات" وبعض من أغانية القديمة.

مروان خورى هو مطرب وملحن ومؤلف لبناني، قام بتأليف وتلحين العديد من الأغنيات لكبار الفنانين منهم ماجدة الرومي، فضل شاكر، عبد المجيد عبدالله وأصالة.

بدأ مروان خورى رحلته الفنية كموزع موسيقي، وفي عام 1987 أصدر أول ألبوماته "كاسك حبيبي" وفي عام 1999 بدأت انطلاقة مروان خوري كمُلحن وكاتب، حيث قام بتلحين "على دلعونا" و"عز الحبايب"، وله عدة ألبومات منها، كاسك حبيبى، خيال العمر، كل القاصيد، قصر الشوق، راجعين، العد العكسى، أنا والليل.