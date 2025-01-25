إتّهام أوبرا وينفري بالنّفاق في أعنف هجوم عليها… ماذا حصل مع أشهر قطب إعلاميّ؟

تواجه الاعلاميّة الشّهيرة، أوبرا وينفري، ردود فعل عنيفة بعد تصريحاتها الأخيرة حول “الأشخاص النّحيفين” خلال حلقة بودكاست مع الدّكتور جون كيري.

نشأ الجدل بسبب المناقشة الصّريحة التي أجرتها أوبرا حول استخدامها لأدوية إنقاص الوزن مثل أوزيمبيك وتصوراتها عن الأفراد النّحيفين.

خلال البودكاست، اعترفت أوبرا بأنها كانت تعتقد سابقًا أنّ الأشخاص النّحيفين يمتلكون قوّة إرادة أكبر وعادات غذائيّة أفضل مقارنة بأولئك الذين يعانون من زيادة الوزن. ومع ذلك، بعد استخدام دواء GLP-1، توصّلت إلى إدراك حاسم: ما كانت تعتبره في السّابق قوّة إرادة كان في الواقع غياب أفكار الجوع التّدخليّة، التي غالبًا ما توصف بأنّها “ضوضاء الطّعام”.

وأثارت تعليقات أوبرا غضبا بين بعض متابعيها والعاملين في مجال الصّحّة. يزعم المنتقدون أنّها عمّمت مفهوم الأشخاص النّحيفين وبسطت تجاربهم بشكل مبالغ فيه. وأشار كثيرون إلى أنّ الأفراد النّحيفين يعانون أيضًا من أفكار غذائيّة ويحافظون على لياقتهم البدنيّة من خلال بذل جهود شاقّة واتّباع أنماط حياة صحّيّة.

ويمتدّ الانتقاد إلى تأييدها المفترض لأدوية إنقاص الوزن، وهو ما يخشى البعض أن يؤدّي إلى إساءة استخدامها والاعتماد عليها بشكل مفرط. وتمثّل تصريحات وينفري تحوّلًّا كبيرًا، حيث كانت قد رفضت في السّابق أدوية إنقاص الوزن باعتبارها “طريقة سهلة للخروج من المشكلة” ونفت استخدامها بنفسها.

وقد أدّى هذا التّناقض إلى تأجيج الجدل، إذ اتّهمها البعض بالنّفاق. وتسلّط هذه ردود الفعل السّلبيّة الضّوء على المحادثة الأوسع نطاقًا حول السّمنة وفقدان الوزن والضّغوط الاجتماعيّة التي يواجهها الأفراد من جميع أنواع الجسم.

اكتسبت أدوية إنقاص الوزن مثل Ozempic شعبيّة كبيرة ولكنّها تعرّضت أيضًا للتّدقيق بسبب آثارها الجانبيّة المحتملة والعواقب المترتبة على استخدامها. ومع استمرار أوبرا في كونها صوتًا بارزًا في قضايا الصّحّة والعافية، فقد أشعلت تعليقاتها الأخيرة مناقشات جديدة حول تعقيدات إدارة الوزن والتّجارب المتنوّعة للأفراد ضمن هذه الرّحلة. ولكن يبقى أن نرى ما إذا كان هذا الخلاف سيؤدّي إلى تفاهم أوسع أم إلى انقسامات أعمق.