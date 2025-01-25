شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى وفاته.. كيف قدم عبد الوارث عسر دور الحانوتي في "أصحاب السعادة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد واحدًا من أبرز ممثلي العصر الذهبي للسينما المصرية، فبمجرد رؤيته على الشاشة يبعت في القلب الطمأنينة والسعادة، هو الفنان الراحل عبد الوارث عسر، والذي يحل اليوم السبت الموافق 25 يناير ذكرى وفاته.

لعل السبب في تعلقنا به لأنه اعتاد على تقديم أدوار الرجل الطيب، المسالم، صاحب الخير، وقدم تلك الأدوار بأداء متميز، أمتز بالبساطة والعفوية، حتى أنك تشك أن هذه هي طبيعته، حتى أصبح نموذجا حقيقيا للتلقائية والصدق في تجسيد الأدوار.

وفي لقاء نادر له كشف عسرعن مواقف في السينما سببت له السعادة حيث قال: كنت أكتب سيناريو فيلم "أصحاب السعادة"، وعندما أنتهيت من الكتابة، بدأنا في تزويع الأدوار، وكان هناك دور لائق علي وتوقع الجميع أنني سأقوم به، ولكني رفضت وقولت لهم أن مختار عثمان هو الأقدر به، وأخترت أنا تقديم دور الحانوتي وكان دور صغير للغاية عبارة عن موقف واحد.

عبد الوارث عسر لم يكن مجرد ممثل، بل كان رمزًا للإبداع المصري الأصيل وشخصية لا يمكن نسيانها في تاريخ الفن العربي.