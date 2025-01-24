شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة تكشف عن بوستر مسلسل "النُّص" بطولة أحمد أمين والعرض فى رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن بوستر مسلسل "النُّص" المقرر عرضه على شاشاتها خلال شهر رمضان المبارك.

مسلسل "النُّص" من بطولة أحمد أمين وأسماء أبو اليزيد وصدقي صخر وحمزة العيلي وسامية طرابلسي وكذلك دنيا سامي وسمر علام ودعاء حكم.

كما يشارك في بطولة المسلسل، كل من عبد الرحمن محمد وإسراء أحمد عطية ووائل عيني ومن إخراج حسام علي وتأليف "ورشة ماجنم"، وهو من 15 حلقة.



أحمد أمين

وقدم أحمد أمين مسلسل الصفارة من 15 حلقة فى دراما رمضان 2023، وشارك فى بطولته طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسي، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوى، إنعام سالوسة، ماريا أسامة، وظهور خاص محمود البزاوى وسامية الطرابلسى ومحمد رضوان وضيوف الشرف حسن عبد الفتاح، محمد طعيمة، والعمل تأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش وإخراج علاء إسماعيل وإنتاج شركة media Hub – سعدى وجوهر.

ودارت أحداث مسلسل "الصفارة" حول المرشد السياحي الذي يجسده الفنان أحمد أمين، والذي يسرق صافرة أثرية من سيوة ترجع للملك توت ليعود من خلالها بالزمن 3 دقائق ليغير فيها ما يشاء، ويعود بعدها للحاضر ليكتشف ما سيجرى بعد الصفارة، ويقع فؤاد الشخصية التي يجسدها الفنان أحمد أمين في العديد من المفاجآت غير المتوقعة بسبب تلك الصفارة، ليعيش الجمهور معه مغامرة كوميدية من طراز فريد.