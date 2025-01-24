شكرا لقرائتكم خبر عن نقل الفنان صالح العويل للمستشفى.. غير قادر على البلع ويتنفس بصعوبة والان مع تفاصيل الخبر

قال هشام نجل الفنان صالح العويل إن والده نُقل إلى المستشفى وذلك بعد تدهور حالته الصحية، حيث إنه غير قادر على بلع الطعام منذ 3 أيام ويتنفس بصعوبة.

صالح العويل سبق أن تعرض لجلطة بالمخ ولكنه خرج منها بخير والتحق للعمل في مسلسل جودر 2 المقرر عرضه في رمضان 2025، وظهر فى الكواليس صالح العويل بصحبة النجم ياسر جلال بطل العمل، خلال تنفيذ مشهد سويًا، وذلك بعدما تطورت الحالة الصحية للفنان صالح العويل للأفضل وخرج من المستشفى بعد فترة من الاستمرار بها، وكان يحرص على زيارته فيها الفنان ياسر جلال إذ ظهر أكثر من مرة وهو يتردد على زيارته.

من ناحية أخرى سبق أن كشف الفنان صالح العويل عن كواليس آخر أعماله فى مسلسل جبل الحلال مع الراحل الفنان محمود عبد العزيز قائلا فى حواره مع تليفزيون الخليج 365، قائلا: "تشرفت بالعمل مع الساحر محمود عبد العزيز الذى جمعتنى معه مشاهد ضمن أحداث العمل، وكذلك المخرج الرائع عادل أديب.