شكرا لقرائتكم خبر عن نسرين أمين تقدم دور الراقصة فى الدشاش باحتراف.. وتفاجئ الجمهور بدور درامى والان مع تفاصيل الخبر

سجلت النجمة نسرين أمين حضورًا قويًا في السينما خلال الأشهر الأخيرة بالمشاركة فى بطولة 4 أفلام خلال عام 2024 واستكملت نسرين هذه الانتعاشة السينمائية بفيلم الدشاش مع محمد سعد والذى انطلق فى دور العرض بداية العام الجارى ويحقق نجاحًا لافتًا على المستوى الجماهير والنقدى.

نسرين أمين فاجأت الجمهور الذى توقع تقديمها دورًا كوميديا خاصة أنها تجتمع مع الفنان الكوميدى محمد سعد، ولكن جاء الأمر مغايرًا تمامًا، حيث جسدت نسرين دور درامى من خلال شخصية الراقصة "ولعة" التى تعمل فى الملهى الليلى الذى يمتلكه "الدشاش" محمد سعد وفى نفس الوقت تقع فى حبه دون أن يبادلها نفس الإحساس.



نسرين أمين فى دور الراقعة بفيلم الدشاش

واستطاعت نسرين أمين تقديم شخصية الراقصة بشكل مميز ومحترف، حيث ظهرت جاهزة لهذا الدور ومتدربة جيداً على الرقص الشرقى حتى يكون المشهد أكثر واقعية، ورغم أنها لم تقدم الرقص إلا فى مشهد واحد فقط ولكنها كشفت عن مهارتها فى الرقص وكذلك قدرتها على التلون فى الأدوار ما بين الشعبى والكوميدى وكذلك الدرامي الذى لا يخلو من الرومانسية.

فيلم الدشاش بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة، نسرين أمين، نسرين طافش، أحمد الرافعى، مريم الجندى، محسن منصور، أحمد فهيم رشوان توفيق، محمد يوسف أوزو، ياسر على ماهر عفاف مصطفى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف جوزيف فوزى وإخراج سامح عبد العزيزوتدور أحداثه فى اطار درامى مشوق لا يخلو من اللمحات الكوميدية.

يذكر أن نسرين أمين قدمت فى 2024 أفلام "وقت اضافى" بمشاركة خالد الصاوى، عمرو عبد الجليل، باسم سمرة، إبرام سمير، إضافة إلى ظهورها كضيفة شرف خلال فيلم "بنسيون دلال"، وكذلك شاركت فى بطولة فيلم ولاد رزق 3 – القاضية، من بطولة أحمد عز، وعمرو يوسف، وآسر ياسين، ومحمد ممدوح، وكريم قاسم، وعلي صبحي، نسرين أمين، وسيد رجب، ومحمد لطفي، وأسماء جلال، وأحمد الرافعي، وضيوف الشرف: كريم عبد العزيز، وأحمد فهمي، ورزان مغربي، وفيدرا، ومن تأليف صلاح جهيني، وإخراج طارق العريان.



نسرين أمين فى الدشاش



نسرين أمين مع محمد سعد