شكرا لقرائتكم خبر عن قنوات المتحدة تروج لمسلسل الكابتن بطولة أكرم حسنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روجت قنوات المتحدة لبوستر مسلسل الكابتن بطولة النجم أكرم حسنى والذى يعرض على شاشتها في موسم رمضان المقبل ويحمل عددًا من المفاجآت، حيث أعلنت كل من قناة الحياة وسى بى سى عرض المسلسل على شاشتها وعلقت قائلة على فيس بوك: انتظروا النجم أكرم حسني في مسلسل الكابتن على شاشات المتحدة في رمضان 2025.

مسلسل الكابتن مكوّن من 15 حلقة، وتأليف عمرو الدالي، قصة أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني، وإنتاج كريم أبو ذكري ويعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، ومن بطولة: أكرم حسني، آية سماحة، سوسن بدر، سامي مغاوري، أحمد عبدالوهاب، عمر شوقي، أحمد الرافعي، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في دراما اجتماعية تحمل طابعاً كوميدياً في اطار فانتازى.

يكرر أكرم حسني تجربة دراما الـ15 حلقة للمرة الثانية على التوالي، بعدما خاضها في موسم دراما رمضان الماضي، من خلال مسلسل "بابا جه"، والذى شارك في بطولته: نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوي، محمد أوتاكا، وضيوف الشرف: محمود البزاوي، كريم فهمي، أحمد أمين، محمد الكيلاني. ومن تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل، وإخراج خالد مرعي.

يذكر أن أكرم حسنى يجتمع مع ياسمين عبد العزيز فى فيلم جديد يحمل اسم "زوجة رجل مش مهم" من تأليف شريف الليثي وإخراج معتز التوني وإنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، حيث احتفل الثنائى ببدء تصوير أول مشاهد العمل الشهر الماضى، ومقرر استكماله بعد الانتهاء من تصوير مسلسلاتهما فى رمضان 2025.

