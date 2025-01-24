شكرا لقرائتكم خبر عن مازن الغرباوي: اختارنا مدينة شرم الشيخ منذ اللحظة الأولى لتكون مقرا للمهرجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، خلال ندوة تكريمه بتليفزيون الخليج 365: مهرجان شرم الشيخ كان حلم يراودني منذ 2013، ووقع الاختيارعلى مدينة شرم الشيخ منذ اللحظة الأولى، لأننا كنا نبحث عن مدينة لها مواصفات خاصة، وهي أن تكون مدينة مشهورة لديها أبعاد ثقافية كي تتيح للزوار من خارج مصر بعض الامتيازات، وأن يكون بها مطار دولي، وأن تكون مدينة جاذبة.

وتابع الغرباوي: كل ذلك وضع في الحسبان حتى يحدث شغف لدى الزوار، وأن تضاف أبعاد جديدة للمدينة، بأن يتم فيها نشاط ثقافي شبابي، وكنت حينها أفكر أن هناك بعض الأقاليم محرومة من الفاعليات، فعملت على إختيار إقليم يخدم كل المناطق التي تحاط به، وهذا ماتم كما خططنا له.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي أقيمت دورته التاسعة برئاسة المخرج مازن الغرباوي خلال الفترة من 15 الي 20 نوفمبر، وتحمل الدورة المقبلة اسم المخرج الكبير الراحل جلال الشرقاوي، وتدير المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان، ويرأس المهرجان شرفيا سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، ويقام تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، واللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء وبدعم من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة.