شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا سيُقدم الفنان عمرو دياب في ألبومه المقبل؟ والان مع تفاصيل الخبر

ماذا سيُقدم الفنان عمرو دياب فى ألبومه القادم؟ سؤال يشغل جمهوره والمُقربون منه ربما أكثر من عمرو دياب نفسه، فلا تسريبات حتى الآن وكله كلام فى نطاق "العادى" يتردد في الكواليس، ربما الحديث عن ألبوم الهضبة القادم ما زال مبكرًا، لكن هناك أسئلة تطرح نفسها أوتوماتيكيًا، مثل هل يكرر التعاون مع الشعراء والملحنين والموزعين الذين سبق وتعاون معهم خاصة في السنوات الأخيرة؟ هل يشهد الألبوم غياب أسماء كانت ثابتة فى ألبوماته الأخيرة؟ هل يعود للتعاون مع من حققوا معه نجاحات وغابوا عنه في أعماله الأخيرة؟ هل يكون ألبومه المقبل في الصيف؟ وغيرها من الأسئلة.

الحديث عن ألبوم عمرو دياب من الآن لأكثر من سبب، منها حجم نجومية عمرو دياب وبالتالى انتظار الجميع بلهفة لأعماله الجديدة، أن الهضبة أفضل من يصنعون ألبومًا ناجحًا في زمن أصبح فيه المطربين والمطربات يلجأون إلى الأغانى الفردية أكثر "سنجل"، وإن كان عام 2024 شهد تحرك بسيطا في صناعة الألبومات حيث تم طرح أكثر من ألبوم غنائى.

وبعيدًا عن ألبوم عمرو دياب المنتظر، ما زال كل ما غناه قديما من 20 و30 سنة يعود ليظهر على السطح ويدخل ضمن قائمة أغاني الهضبة في حفلاته، وكأن هذه الأغنيات تم طرحها من أسابيع أو شهور أو أيام، حيث عادت كما لا حظنا في الفترة الأخيرة أغنية مثل "وغلاوتك" كلمات محمد رفاعى ولحن محمد رحيم من ألبوم "عودونى"، تنتشر وتتردد بشكل رهيب في حفلات عمرو دياب والسوشيال ميديا دون معرفة السبب سوى أن الأغنية بالفعل حلوة ولم يمحوها الزمن وأحبها الجيل الجديد كما أحبها القديم مع العلم أن الألبوم تم طرحه في 1998 أي من 27 سنة.

يبقى الأكيد أن عمرو دياب سيتواجد في شهر رمضان المقبل كعادته وتأتى مشاركة الهضبة من خلال إعلان.