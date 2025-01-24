شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الحكيم: سميحة أيوب أول سيدة تلد قيصريًا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

روى الكاتب أيمن الحكيم، خلال ندوة لمناقشة كتاب السيرة الذاتية للنجمة سميحة أيوب، المقامة حاليًا ضمن فعاليات معرض الكتاب فى دورته الـ56 واسم الكتاب "سميحة أيوب أسطورة المسرح العربى" وهو من كتب الكتاب وحضر الندوة الكاتب أيمن الحكيم والكاتبة نشوى الحوفى ويدير الندوة محمد عبد الخالق، عن قصة سميحة أيوب أنها أول سيدة تولد قيصرى حفاظًا على حياتها.

وقال أيمن الحكيم: "إتاحة الفرصة لى أن أجلس مع النجمة سميحة أيوب لساعات طويلة لمعرفة تفاصيل حياتها وكانت مهمة جدًا قبل كتابة الكتاب ومعرفة أول أجر حصلت عليه وأنها صاحبة الأرقام القياسية فى كل شيء".

واستكمل كلامه، قائلا: "سميحة أيوب أول سيدة تولد قيصرى حيث كانت متواجدة فى روما لولادة نجلها علاء محمود مرسى، وقد كان فى خطر على حياتها والأطباء نصحوها لإنقاذ حياتها أن تلد قيصرى، وكانت العملية وقتها لم تصل مصر بعد، كما كانت غالية جداً وهو ما جعلهم يقترضوا أموال العملية من السفارة المصرية فى روما ثم تم سداد الأموال فيما بعد".

وتابع: "سميحة أيوب إنسانة وفنانة عظيمة ورمز من رموز الفن المصرى، وحرصت على كتابة الكتاب بلغة أقرب للغة الأدب وبعد هذا الكتاب سميحة أيوب لم تكتشف بعد، وأول أجر حصلت عليه 9 جنيهات وظلت مديرة المسرح لمدة 14 عاما وبجانب الإدارة تقدم الأعمال تجربة فن متصله 75 عاما نجمة المسرح والسينما والإذاعة، وصاحبة الأرقام القياسية".



الحضور فى ندوة سميحة أيوب



الكاتب أيمن الحكيم يتحدث خلال الندوة



جانب من الندوة



سيدة المسرح العربى تتحدث فى الندوة عن طريق التليفون



سيدة المسرح العربى تتحدث فى الندوة من خلال التليفون



كتاب سميحة أيوب