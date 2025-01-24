شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الحكيم عن سميحة أيوب: أم كلثوم المسرح المصري.. والنجمة تتحدث خلال مداخلة هاتفية والان مع تفاصيل الخبر

بدأت ندوة لمناقشة كتاب السيرة الذاتية للنجمة سميحة أيوب، المقامة حاليًا ضمن فعاليات معرض الكتاب فى دورته الـ56 وهو الكتاب الذى كتبه أيمن الحكيم وحمل اسم "سميحة أيوب أسطورة المسرح العربى" وحضر الندوة الكاتب أيمن الحكيم والكاتبة نشوى الحوفى ويدير الندوة محمد عبد الخالق.

وكان من المقرر أن تحضر النجمة سميحة أيوب لتتحدث عن الكتاب، لكنها اعتذرت عن عدم الحضور بسبب ظرف صحى.

ووصف الكاتب أيمن الحكيم، سميحة أيوب بأنها أم كلثوم المسرح المصرى، وحرص أن يجرى مداخلة هاتفية مع النجمة سميحة أيوب، لتتحدث مع الجمهور الذى حضر الندوة، ووجهت الشكر ليهم وأنهم السبب فى نجاحها ولخصت حياتها الفنية فى كلمة "الآلم الممتع".

وقالت سميحة أيوب فى المداخلة الهاتفية: "بحب كل ما قدمته خلال مسيرتى الفنية وعشقت المسرح، والعمل الجيد يجعل الجمهور يلتف حوله وهذا كنت ما اعتمده فى جميع أعمالى".



