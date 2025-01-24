شكرا لقرائتكم خبر عن الصور الأولى من مسلسل ولاد الشمس قبل عرضه في رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن الصور الأولى من مسلسل ولاد الشمس بطولة أحمد مالك وطه دسوقى ومحمود حميدة، والذى يتواصل تصويره للعرض في شهر رمضان المقبل 2025 على شاشات المتحدة، وأظهرت الصور طبيعة الشخصيات التي يقدمها أبطال العمل الذى تدور أحداثه في إطار اجتماعى لا يخلو من التشويق.

مسلسل ولاد الشمس ينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، من تأليف مهاب طارق، وإخراج: شادي عبد السلام، وإنتاج united studios، والعمل بطولة أحمد مالك، طه دسوقي، محمود حميدة، فرح يوسف، مريم الجندى، جلا هشام، معتز هشام، وغيرهم من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار درامى اجتماعى، حول قصة صديقين نشآ معًا منذ الطفولة في دار للأيتام، ويستعرض رحلتهما في الحياة التي قادتهما إلى الدخول في عالم السرقة والجرائم.

أحمد مالك يعرض له حاليًا فى السينمات فيلم 6 أيام الذى يجمعه بالفنانة آية سماحة وتدور أحداثه حول يوسف وعالية بعد سنوات من فراق فرضته عليهما ظروفًا قهرية وهما في المرحلة الثانوية، تجمع الصدفة بينهما مجددًا وقد اتخذ كل منهما مسارًا مختلفًا في حياته عن الآخر، فهل يشاء القدر لهما أن يستمرا سويًا أم لا؟ دراما رومانسية عن الحب والصداقة والحياة، تحاول الإجابة عن سؤال: هل تتغير المشاعر مع تغيرنا ونضجنا بمرور السنين؟

أما طه دسوقى فينتظر عرض فيلم سيكو سيكو فى دور العرض خلال الأسابيع المقبلة، والفيلم يشارك فى بطولته عصام عمر، على صبحى، باسم سمرة، خالد الصاوى، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، محمود صادق حدوتة وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس وإنتاج شركة film square، وتدور أحداثه فى إطار كوميدي لا يخلو من التشويق.



طه دسوقى مع أحمد مالك



أحمد مالك وطه دسوقى



محمود حميدة فى مسلسل ولاد الشمس



طه دسوقى والمخرج شادى عبد السلام ومريم الجندى



مريم الجندى من مسلسل ولاد الشمس



جلا هشام فى مشهد من ولاد الشمس



فرح يوسف مع أحمد مالك والمخرج شادي عبد السلام



معتز هشام من مسلسل ولاد الشمس



مريم الجندي من كواليس ولاد الشمس



أحمد مالك من مسلسل ولاد الشمس