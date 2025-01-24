شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع مسرح المواجهة والتجوال يصل لحدود مصر بعرض "الليلة الكبيرة" بحلايب وشلاتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل مشروع "مسرح المواجهة والتجوال" جولاته في كل محافظات مصر، ويصل في محطته المقبلة لأبعد نقطة حدودية في جمهورية مصر العربية، حيث ستعرض المسرحية الأيقونية رائعة مسرح العرائس "الليلة الكبيرة" التي قدمها المخرج الكبير الراحل صلاح السقا في حلايب وشلاتين.

وأكد المخرج والفنان محمد الشرقاوي المشرف علي المشروع أن اختيار أوبريت " الليلة الكبيرة" جاء لشهرته وحب الشعب المصري لها، وتلك المسرحية تعد من أشهر ما قدم مسرح العرائس في مصر، وفي العالم العربي.

وأشار الشرقاوي: مسرحية " الليلة الكبيرة " ستعرض في أبعد نقطة حدودية لنصل بالثقافة والفن لكل أهالينا في كل بقعة من بقاع جمهورية مصر العربية، وستعرض المسرحية بداية من يوم 26 يناير، ويستمر العرض حتي 31 يناير 2025، في قصر ثقافة شلاتين، وقصر ثقافة حلايب، وقصر ثقافة رأس حدربه، وبيت ثقافة أبورماد.

أوبريت "الليلة الكبيرة" يحظى بإقبال جماهيري لافت، وهو من تأليف الشاعر صلاح جاهين، ولحنه سيد مكاوي، وأخرجه صلاح السقا، بينما أبدع عرائسه الفنان ناجي شاكر، وهو يصف المولد الشعبي بشكل رائع وممتع، من خلال شخصيات متعددة.

مشروع مسرح المواجهة والتجوال، تنظمه وزارة الثقافة، برئاسة الدكتور أحمد فؤاد هنو، في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، و"حياة كريمة"، والعروض المسرحية التي يقدمها مسرح المواجهة والتجوال ينتجها قطاع الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال ، والبيت الفني للمسرح برئاسة المخرج هشام عطوة ، ويشرف علي المشروع المخرج محمد الشرقاوي، وتتعاون وزارة الثقافة في هذا المشروع مع وزارة الشباب والرياضة وزارة التنمية المحلية، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، وزارة التعليم، والتعليم العالي، والهيئة العامة لقصور الثقافة، والتحالف الوطني للعمل التنموي ، ومؤسسة حياه كريمة ، ووزارة التضامن.