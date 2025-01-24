شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل انفصال نانسي عجرم عن زوجها فادي الهاشم.. تم من 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مقرب من النجمة اللبنانية نانسي عجرم حقيقة انفصالها عن زوجها الدكتور فادي الهاشم، بعد زواج دام 17 عامًا، قائلاً: إن خبر انفصالهما صحيح.

وأشار المصدر خلال تصريحات لـ ”الخليج 365” أن الانفصال تم بينهما منذ 2022، وأن نانسي عجرم تعيش برفقة بناتها في منطقة "سهيلة" بلبنان، مضيفًا: أن زواجهما كان مدنيًا، وأن الطرفين سوف يعلنان الخبر رسميًا قريبًا".

وكان خبر انفصال نانسي عجرم وفادي الهاشم، انتشر خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما كتبت نانسي عبر حسابها على "X": "عندما ينتهي فصل، تبدأ روحنا في كتابة فصل جديد، هذه سنّة الحياة".

يذكر أن نانسي عجرم تستعد خلال الفترة المقبلة لطرح أغنية جديدة، بعنوان "طول عمري نجمة"، من كلمات: هاني عبد الكريم، وألحان: محمد رحيم، وتوزيع: الكسندر مسيكيان، وإخراج: ريشا سركيس.



عائلة نانسي عجرم