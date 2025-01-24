منتج السلم والثعبان 2 يكشف آخر تطورات الفيلم

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أبطال الجزء الأول من السلم والثعبان

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عمرو يوسف يواصل تصوير فيلم "درويش"

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 24 يناير 2025 02:53 مساءً - كشف المنتج موسى عيسى عن آخر تطورات الجزء الثاني من فيلم "" الذي تم الإعلان عنه خلال الأيام الماضية، مشيراً في بيان صحفي إلى استمرار عمليات التحضيرات الخاصة بالفيلم الذي سيتم تقديمه تحت اسم "" ويلعب بطولته الفنانانويخرجهوأكد موسى عيسى أن فيلم "" لا يعد جزءاً ثانياً بالمعنى التقليدي، لكنه ينتمي لنفس النوعية من الأفلام، مع أحداث مختلفة تماماً، موضحاً أن القاسم المشترك بين العملين هو انتماؤهما للأفلام التي تعبر عن المشاعر والعلاقات الإنسانية، لافتاً إلى أن مؤلف الفيلم أحمد حسني يعكف على كتابة السيناريو للبدء في تصويره قريباً للعرض في موسم أفلام عيد الأضحى 2025.يمكنكِ قراءة.. أجزاء جديدة لأفلام سينمائية أبرزها "شقو" و"أحلى الأوقات"ويُعد فيلم "السلم والثعبان" أحد أبرز الأفلام التي عرضت خلال العقدين الماضيين، وحقق نجاحاُ لافتاً سواء على المستوى النقدي أو الجماهيري، لذا كان حاضراً في الدورة الماضية من مهرجان الجونة السينمائي، أكتوبر الماضي، حيث جرى تنظيم جلسة نقاشية مع أبطال وصُنّاع العمل، إذ قالت الفنانة حلا شيحة إن من بين العوامل التي ساهمت في استمرار نجاح الفيلم، هي المصداقية والارتجالية في مشاهده، والتي جعلته يظهر بصورة حقيقية للجمهور.فيلم السلم والتعبان عرض لأول مرة عام 2001، وقام ببطولته هاني سلامة، حلا شيحة، أحمد حلمي، رجاء الجداوي، مها عمار، طارق التلمساني، عادل أمين، ثريا إبراهيم، زينب إسماعيل، علا رشدي، سامية عاطف، عمرو سلامة، كريمة البدوي، عبير رفعت، أشرف دويدار، نسمة محمود، هبة توفيق، ياسمين طارق، ومن تأليف محمد حفظي وإخراج طارق العريان.اقرئي أيضاً.. حلا شيحة : المصداقية والارتجالية من أسباب استمرار نجاح السلم والثعبانودارت أحداث فيلم "السلم والتعبان" في إطار رومانسي اجتماعي، حول قصة حازم (هاني سلامة) شاب مستهتر، فشل فى أن يكون زوجاً جيداً وفشل فى أن يصبح أباً جيداً لكن حياته تبدأ في العودة للمسار السليم بعد أن تدخل ياسمين (حلا شيحة) حياته، يواجهان معاً العديد من المشاكل في بداية علاقتهما، لكن الحب يفرض كلمته في النهاية.عمرو يوسف يعكف حالياً على تصوير فيلمه الجديد "درويش" الذي يجمعه بالفنانة دينا الشربيني ويشارك في البطولة تارا عماد، ومصطفى غريب، ومحمد شاهين، وخالد كمال ومن تأليف وسام صبري وإخراج وليد الحلفاوي، حيث يستمر عمرو يوسف في حضوره السينمائي القوي بعدما قدم العام الماضي فيلمي "شقو" بمشاركة محمد ممدوح ودينا الشربيني وأمينة خليل، و"ولاد رزق 3 - القاضية" مع أحمد عز وآسر ياسين ومحمد ممدوح.أما منة شلبي فيعرض لها حالياً فيلم "الهوى سلطان" الذي حقق أرقاماً كبيرة في شباك التذاكر المصري، تجاوزت 82 مليون جنيه في 11 أسبوع عرض، ومبيعات وصلت 736 ألف تذكرة مبيعة، ويشاركها البطولة كلّ من: أحمد داود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، كما تواصل منة حالياً، تصوير الجزء الثاني من فيلم "هيبتا" مع مجموعة كبيرة من الفنانين منهم: كريم فهمي، أسماء جلال، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، مايان السيد.

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