هذه سنّة الحياة .. حقيقة انفصال نانسي عجرم وفادي الهاشم؟

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 24 يناير 2025 02:53 مساءً - تسببت تغريدة أطلقتها النجمة اللبنانية نانسي عجرم مؤخرا، في تجدد أنباء انفصالها عن زوجها الطبيب فادي الهاشم، وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تأكيدات من مصادر وصفت بالمقربة عن وقوع الطلاق "وديا"، وقرب إعلان بيان صحفي من الطرفين.

القصة بدأت مع نشر نانسي عجرم تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع X قالت فيها: عندما ينتهي فصل، تبدأ روحنا في كتابة فصل جديد. هذه سنّة الحياة.

التغريدة تم التعليق عليها من عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتأكيد خبر الطلاق، وزعم بعضهم أن مصادر مقربة من نانسي وزوجها فادي الهاشم، بصدد إعلان بيان رسمي حول الانفصال بطريقة ودية بعد سنوات طويلة من الزواج".

وتابعت التعليقات أن البيان يتضمن ما نصه: جاء القرار بالتفاهم المتبادل مع تأكيدهما أن الاحترام المتبادل والعلاقة الطيبة ستبقى تجمعهما من أجل بناتهما".

وأضافت: وأوضحت نانسي أن الأولوية الآن هي توفير بيئة سليمة ومستقرة لأطفالهم، بعيداً عن أي خلافات أو توترات، كما أكدت أن هذا الانفصال لا يعني نهاية الاحترام والصداقة التي لطالما جمعت بينهما.

وأكدت التكهنات على رغبة نانسي احترام الجمهور لخصوصيتهما: "نانسي وزوجها طلبا من الإعلام والجمهور احترام خصوصيتهما خلال هذه المرحلة، حيث يركزان جهودهما على تربية بناتهما بشكل صحي وسليم".

يذكر أن الفترة الماضية شهدت رواجا غير مسبوق لشائعة طلاق نانسي عجرم من زوجها الطبيب فادي الهاشم، وتجاهلت نانسي الرد، ولكن خرجت إدارة أعمالها لتؤكد أن كل ما يتم ترويجه من أخبار عن الانفصال "مضلل ومفبرك"، وتم وقتها ترويج صورة عائلية جديدة ضمت الأسرة بكاملها مع عبارات تؤكد تماسك الأسرة بمواجهة الظروف التي حدثت مؤخرا في لبنان.

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