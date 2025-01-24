قصة تعرض مي الغيطي للتهديد من فرد أمن طلب الزواج منها

تفاصيل الواقعة

https://www.instagram.com/p/DDM9AIus1gi/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DDM9AIus1gi/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DDM9AIus1gi/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

آخر أعمال مي الغيطي الفنية

https://www.instagram.com/p/C3YlGGaCr8B/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C3YlGGaCr8B/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C3YlGGaCr8B/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 24 يناير 2025 02:53 مساءً - تعرضت الفنانة الشابةإلى موقف غريب، بعد طلب فرد أمن من المجمع السكني الذي تعيش فيه مي بصحبة والدها الكاتب والإعلامي، الزواج منها مرسلاً لها رسائل تهديد في حالة رفضها طلبه، ليقوم والد مي الغيطي على الفور بتقديم بلاغ إلى الأجهزة الأمنية ضد هذا الشخص لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه.وحاءت تفاصيل الواقعة، بتلقى قسم شرطة أكتوبر بلاغًا من الإعلامي محمد الغيطي، أفاد فيه بأن المتهم قام بإرسال رسائل تهديد لابنته مي الغيطي خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام، موجهًا لها عبارات ضغط وإلحاح للزواج، وعلى الفور، تمكنت الأجهزة الأمنية من تتبع المتهم وضبطه، حيث تم التحفظ عليه واقتياده إلى قسم الشرطة لاستجوابه حول الواقعة.يمكنكِ قراءة.. أروى جودة الأحدث.. نجوم ارتبطوا بأجانبالفنانةكانت قد أعلنت ارتباطها بصديقها المقرب وهو شاب انجليزي يدعى اندرياس براون، في ديسمبر الماضي، حيث نشرت جلسة تصوير رومانسية جمعتهما على ‏حسابها بـ"إنستغرام" لتعلن بها خبر ارتباطها به معلقة على الصور قائلة: "تمت خطوبتي رسمياً على صديقي المقرب ‏الدكتور أندرياس براون‏.. الحمد لله.. شكراً لأصدقائي الرائعين على جعل هذا اليوم مميزاً للغاية".‏يذكر أن آخر أعمال الفنانةالفنية، مسلسل "" الذي تم عرضه في موسم دراما رمضان 2024، والذي عادت به إلى المنافسات الرمضانية بعد غياب 3 سنوات، وشاركت في بطولة العمل إلى جانب: عصام عمر، أحمد داش، صابرين، بسمة، رشدي الشامي، جوري بكر، نورين أبو سعدة، ومحمود البزاوي وجاء العمل من ‏إخراج نادين خان، ومن تأليف باهر دويدار.دارت أحداث مسلسل "" حول الشاب حسن المحامي الذي يفاجأ بوجود أخ غير شقيق له وهو حسين بعد وفاة والده، وهو الأمر الذي يجعله يصاب بصدمة، يضطر إلى أن يتعايش مع الواقع، الصدمة ذاتها يعيشها شقيقه الآخر، وهو الذي يكره أن يكون له شقيق، إلا أنه خلال الأحداث تحدث مفاجئة تقلب الأمور رأسًا على عقب، وتجعل الأخوين يضطران إلى السير في مسار واحد بشكل إجباري.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»