مدحت صالح بتصريحات جريئة: شاركت في مسلسل السندريلا لظروف إنسانية

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 24 يناير 2025 02:53 مساءً - علّق المطرب مدحت صالح لأول مرة على السخرية من تجسيده شخصية الفنان عبد الحليم حافظ في مسلسل السندريلا أمام النجمة منى زكي، واعترف بأنه لا يشبه العندليب واضطر لتصوير العمل لأسباب إنسانية.

وكشف مدحت صالح أثناء حلوله ضيفًا على برنامج "الراديو بيضحك"، الذي تقدمه الإعلامية فاطمة مصطفى عبر راديو 9090، عن شعوره بالندم تجاه تجسيده شخصية عبد الحليم حافظ في مسلسل "السندريلا"، قائلاً: لم أكن أحب أن أؤدي هذا الدور، وأعتقد أن أي شخص آخر كان سيؤديه بشكل أفضل مني.

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وأضاف أنه قرر قبول الدور لسبب إنساني، مشيرًا إلى أنه بعد ذلك قرر عدم المشاركة في الأعمال التي لا يشعر بها، مؤكدًا أنه لن يرضخ لأي ضغوط إنسانية في اختيار أدواره مستقبلاً.

وأكد المطرب مدحت صالح أنه يحضر مفاجأة لجمهوره بإصدار ألبوم غنائي فى يوم الحب، ويتضمن 6 أغان كلها رومانسية وحب.

وأضاف مدحت صالح أنه يعكف على الألبوم ليرضى ذوق جمهوره ومستمعيه، مؤكدا أنه يعمل بصورة كبيرة على الألبوم.

مسلسل «السندريلا» عرض عام 2006 من إخراج سمير سيف، سيناريو وحوار عاطف بشاي، بطولة منى زكي، يوسف الشريف والذي جسد شخصية علي بدرخان، ومدحت صالح في دور عبدالحليم حافظ، وغادة رجب في دور نجاة الصغيرة، وعبدالعزيز مخيون في دور محمد عبدالوهاب، وسامي مغاوري في دور كامل الشناوي، وناجي سعد في دور ممدوح الليثي.

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