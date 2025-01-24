جمال سليمان يبدأ تصوير أهل الخطايا وهذه قائمة أبطاله في رمضان 2025

قائمة أبطال مسلسل أهل الخطايا

كلاكيت تصوير أهل الخطايا

عملة نادرة آخر أعمال جمال سليمان

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 24 يناير 2025 02:53 مساءً - بدأ الفنانتصوير أول مشاهد مسلسله الجديد "" المقرر عرضه في، حيث انطلق العمل متأخراً بعد أشهر من التحضيرات المكثفة ورغبة القائمين على العمل في بدء التصوير بعد كتابة السيناريو كاملاً وانتهاء جميع البروفات والمعاينات، وهو ما تحقق بالفعل في هذا العمل.مسلسل "" ينتمي لنوعية أعمال الـ15 حلقة، وهو من تأليف أحمد أنور ومحمد عبدالقوي، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وتضم قائمة أبطاله بجانب جمال سليمان كلاً من: سوسن بدر، محمد ثروت، أحمد فهيم، إسلام جمال، فرح الزاهر، مُغني المهرجانات إسلام كابونجا، ووضع المخرج رؤوف عبد العزيز جدولاً زمنياً للانتهاء من تصوير العمل بالكامل خلال الأيام الأولى من رمضان.يمكنكِ قراءة: أحمد مكي وأحمد أمين وأحمد السقا تائبون عن الإجرام في رمضان 2025مسلسل "" يتناول العديد القضايا والجرائم الحقيقية في قالب درامي مشوِّق، ويسجل التعاون الثاني الذي يجمع الفنان جمال سليمان والمخرج رؤوف عبد العزيز بعدما قدما معاً مسلسل "الطاووس" في موسم دراما رمضان 2021، وشارك في بطولته: سهر الصايغ، سميحة أيوب، أحمد فؤاد سليم، فرح الزاهد، مها نصار، عابد عناني، دانا حمدان، نهال عنبر، جمال عبد الناصر، وعدد آخر من الفنانين.وكان آخر أعمالمسلسل "" الذي عُرض في رمضان 2023، وبطولة: نيللي كريم، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، علي الطيب، مريم الخشت، نهى صالح، محمد فهيم، رمزي العدل، هشام عاشور، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب، وقرر سليمان الحصول على استراحة في رمضان 2024.اقرئي أيضاً: حلفاء الأمس منافسو اليوم في دراما رمضان 2025الثنائي المؤلفان أحمد أنور ومحمد عبد القوي؛ يُعرض لهما في صالات السينما حالياً، فيلم "" بطولة: ليلى علوي، بيومي فؤاد، محمد رضوان، محمود الليثي، عمرو وهبة، مصطفى غريب، نور قدري، وعبد الرحمن ظاظا، الفيلم من تأليف محمد عبد القوي، أحمد أنور، أسامة حسام الدين، وأحمد سعد والي، وإخراج عمرو صلاح.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»