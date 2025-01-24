عصام عمر وطه دسوقي مقيَّدان على بوستر فيلم سيكو سيكو والعرض قريباً

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 24 يناير 2025 02:53 مساءً - طرحت الشركة المنتجة لفيلم "سيكو سيكو" الذي يقوم ببطولته الفنانان الشابان عصام عمر وطه دسوقي، البوستر الدعائي للعمل تمهيداً لإطلاقه في دور العرض السينمائي خلال الأيام المقبلة، وتصدر الثنائي عصام عمر وطه دسوقي البوستر، وظهرا عليه مقيَّدَين، ويبدو أن هنا مغامرة مليئة بالتشويق ولا تخلو من الكوميديا يخوضها الثنائي خلال أحداث الفيلم.
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يستكمل عصام عمر بفيلم "سيكو سيكو" خطواته السينمائية في أدوار البطولة، حيث يعرض له حالياً في صالات السينما فيلم "رحلة البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"، الذي يخوض به أولى بطولاته المطلقة في السينما، ويشاركه البطولة ركين سعد، وعدد من الوجوه الشابة وضيوف الشرف، والفيلم من إخراج خالد منصور، كما يشارك في فيلم "فرقة الموت" مع أحمد عز، منة شلبي، آسر ياسين المقرر طرحه في صيف 2025.
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أما طه دسوقي فيواصل تصوير مسلسله الجديد "ولاد الشمس" المقرر عرضه في شهر رمضان 2025، والعمل تأليف مهاب طارق، وإخراج: شادي عبد السلام، وإنتاج united studios، والعمل بطولة أحمد مالك، طه دسوقي، محمود حميدة، معتز هشام، وغيرهم من الفنانين، وتدور أحداثه في إطار درامي اجتماعي، حول قصة صديقين نشآ معاً منذ الطفولة في دار للأيتام، ويستعرض رحلتهما في الحياة التي قادتهما إلى الدخول في عالم السرقة والجرائم.
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أبطال فيلم "سيكو سيكو"فيلم "سيكو سيكو" بطولة عصام عمر، طه دسوقي، علي صبحي، باسم سمرة، خالد الصاوي، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، محمود صادق حدوتة وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف محمد الدباح، وإخراج عمر المهندس وإنتاج شركة film square، ويجسد عصام عمر خلال الأحداث دور شاب يعمل في شركة شحن خلال الأحداث، فيما يظهر طه دسوقي بشخصية Gamer.
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https://www.instagram.com/p/DFLI4pSqjlM/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
يمكنكِ قراءة.. السينما المصرية تفتح ذراعيها لجيل جديد من النجوم في 2025
يستكمل عصام عمر بفيلم "سيكو سيكو" خطواته السينمائية في أدوار البطولة، حيث يعرض له حالياً في صالات السينما فيلم "رحلة البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"، الذي يخوض به أولى بطولاته المطلقة في السينما، ويشاركه البطولة ركين سعد، وعدد من الوجوه الشابة وضيوف الشرف، والفيلم من إخراج خالد منصور، كما يشارك في فيلم "فرقة الموت" مع أحمد عز، منة شلبي، آسر ياسين المقرر طرحه في صيف 2025.
"نص الشعب اسمه محمد" مسلسل عصام عمر في رمضان 2025كما يخوض عصام عمر منافسات موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "نص الشعب اسمه محمد" من نوعية أعمال الـ15 حلقة، ويشارك في بطولته: رانيا يوسف، مايان السيد، هاجر السراج، محمد محمود، شيرين، محمد عبدالعظيم، دنيا سامي، وألفت إمام، ويقدم عصام خلاله شخصية مهندس تكييف يعمل في المطار، وتمر حياته بالعديد من الأزمات.
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https://www.instagram.com/p/DFDA9hpITQX/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
أما طه دسوقي فيواصل تصوير مسلسله الجديد "ولاد الشمس" المقرر عرضه في شهر رمضان 2025، والعمل تأليف مهاب طارق، وإخراج: شادي عبد السلام، وإنتاج united studios، والعمل بطولة أحمد مالك، طه دسوقي، محمود حميدة، معتز هشام، وغيرهم من الفنانين، وتدور أحداثه في إطار درامي اجتماعي، حول قصة صديقين نشآ معاً منذ الطفولة في دار للأيتام، ويستعرض رحلتهما في الحياة التي قادتهما إلى الدخول في عالم السرقة والجرائم.
"موضوع عائلي" آخر أعمال طه دسوقيوشارك طه دسوقي مؤخراً في بطولة مسلسل "موضوع عائلي 3" الذي انتهى عرضه أمس الخميس، والعمل من بطولة: ماجد الكدواني، نور اللبنانية، محمد شاهين، طه دسوقي، رنا رئيس، سماء إبراهيم، محمد رضوان، محمد القس، ياسمينا العبد، الطفل جان رامز وظهور خاص للفنانة رانيا يوسف، وضيوف الشرف علاء مرسي، إسماعيل فرغلي، وياسر الطوبجي وإخراج أحمد الجندي، وكتابة محمد عز الدين، أحمد الجندي، كريم يوسف وسامح جمال.
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ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»