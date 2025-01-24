بعد أنغام وشيرين أبرز رسائل العتاب بين النجوم

اعتذار منة عرفة للنجوم

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View this post on Instagram A post shared by Menna Arafa - منة عرفة (@mennarafaofficial)

رسالة خاصة لشيرين عبد الوهاب

خلاف أحمد السقا وتامر حسني

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 24 يناير 2025 02:53 مساءً - على الرغم من علاقة الصداقة والعلاقة الطيبة التي تجمع عدداً كبيراً من النجوم والمشاهير، لكنهم في بعض الأحيان يمروا بمواقف تؤثر على علاقتهم كأصدقاء، لكن المحبة القائمة بينهم كانت كلمة السر وراء الصلح، وتجاوز هذه الخلافات.خلال الفترة الماضية اختلفت الفنانةمع نقيب المهن التمثيليةوالفنانةبسبب زوجها السابق محمود المهدي، لكنها تراجعت عن هذا الأمر، ووجهت رسائل الاعتذار لهما.وجهت منة رسالة للفنان أشرف زكي قالت فيها "نقيبي وأستاذي ومعلمي والأب الروحي لي ولنا كلنا، أعتذر لك عن أي حاجة ضايقت مني في يوم من الأيام أو أي حاجة صدرت مني بدون قصد تجاه حضرتك، كلنا أولادك ونتعلم من حضرتك، وأنا أولهم وآسفة لحضرتك على أي لحظة حضرتك تضايقتك فيها، وكنت أنا السبب حتى لو كانت غير مقصودة ولا عمري أقصد، وكل سنة وحضرتك طيب وبخير بمناسبة الأيام المفترجة اللي احنا فيها، أنا أحبك جداً وحضرتك عارف غلاوتك عندي قد إيه، مقدرش على زعلك أبداً، مليش غيرك يا دكتور أنت أبونا كلنا".أما رسالتها لإلهام شاهين فكانت كالتالي "أستاذتنا ونجمتنا الكبيرة وقدوتنا والتي دايماً بفتخر بها دائماً أكون مبسوطة، وفرحانة بحضرتك لما أشوفك في أي احتفالية أو مهرجان أو تكريم لأنك بجد تستاهلي كل التقدير والاحترام و المحبة".وتابعت قائلة "أنا عايزة أستغل الأيام الجميلة المفترجة اللي احنا فيها دلوقتي وأقولك كل سنة وحضرتك طيبة جميلة وقلبك طيب وجميل وأبيض زي ما اتعودنا عليه، وناجحة وبخير دايماً يارب واعتذر لك وأقولك أنا آسفة عن أي حاجة صدرت مني تجاه حضرتك في يوم من الأيام، أنا مكنتش أقصدها أنا أحبك وأحترمك جداً وأقدرك وأقدر فنك وإبداعك اللي كلنا كبرنا عليه وتعلمنا منه كتير وآخر حاجة أتمنى لك كل النجاح والتوفيق وكل الخير اللي في الدنيا لأنك تستاهلي كل حاجة حلوة زيك".شهدت الفترة الماضية أزمة كبيرة بين الفنانتين أنغام وشيرين عبد الوهاب، وذلك بعد جدل خلافهما على لقب صوت مصر، ووجهت أنغام رسالة عتاب إلى شيرين في آخر لقاء تليفزيوني في برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي قائلة: "إحنا كنا في حتة وبقينا في حتة، كنا بناكل عيش وملح مع بعض وأصحاب وبعتبرها أختي الصغيرة، وبقينا في حتة تانية أنا معرفهاش، ومعرفش مين اللي ودانا الحتة دي".وتابعت قائلة: "كل اللي أقدر أقوله إني أتمنى لها أياماً أحسن ومستقبلاً أحلى، وصحة، وتستمتع ببلدها، وربنا يعينها على كل حاجة بتعدي بها، ربنا يكرمها في اللي جاي ويساعدها ويهديها، وأتمنى كلامي يروح في المكان اللي أنا أقصده، ويتفهم زي ما هو".كشف الفنان أحمد السقا في لقاء سابق عن غضبه من الفنان تامر حسني، وقال إن الخلاف بينهما يعود لتعاونهما معاً في فيلم الفلوس.وكشف السقا تفاصيل الخلاف قائلاً: "زعلان منه لأنه كلمني في فيلمه "الفلوس"، وقالي عاوزك معايا في مشهد، ولكن بعد ما عملت المشهد فوجئت بأن الفيلم نزل بطولة تامر حسني وأحمد السقا وصورتي معه على الأفيش، بعدها كلمته على طول قلت له إيه اللي بيحصل، مرة يقول لي الشركة المنتجة ومرة يقول لي الفانز قولتله أنا معرفش حد منهم، وتعاملي كان معك يا تامر، ولكن حقيقة الأمر الموقف ده زعلني جداً من تامر وأثر عليَّ نفسياً".أكد تامر حسني أنه لم يقصد أن يزعج السقا، وأن الأمر كان خارجاً عن إرادته، وبعدها بأشهر قليلة تم الصلح بينهما في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، وعندما سئل تامر عن انشغاله الفترة الماضية قال مازحاً: "كنت مشغولاً الفترة اللي فاتت وكنت بتخانق مع السقا على الفضائيات واتصالحنا على الفضائيات برضه"، ثم قاما باحتضان بعضهما على الهواء".

علاقة أنغام وأصالة كانت من أقوى علاقات الصداقة في الوسط الفني، وظهرتا معاً في العديد من المناسبات، لكن بعد زواج أنغام الأخير من الملحن أحمد إبراهيم انزعجت أصالة، ووجهت لها اتهامات بأنها السبب في خلافه مع زوجته وانفصالهما، ومنذ هذا التوقيت وعلاقتهما متوترة ووصل الأمر لحذف بعضهما من مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد خلاف استمر لسنوات اعتذرت أصالة من صديقتها في حفل جوي أوردز العام الماضي وتقاسمت معها الجائزة، وتمنت أن تعود علاقتهما كالسابق، وأكدت أنغام أنها قبلت الاعتذار.



قررت الفنانة حلا شيحة خلال زواجها الأخير من الداعية معز مسعود اعتزال الفن والتمثيل، وكانت المفاجأة عندما حرمت الفن، وأكدت عدم رغبتها في هذا المجال، لكنها بعد فترة التقت بالفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية واعتذرت له ولجميع فناني مصر عن تصريحاتها السابقة، وأكدت على حبها واحترامها للفن والتمثيل الذي عملت فيهما لسنوات طويلة.

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