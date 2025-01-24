شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة في "فن الإلقاء" للفنان خالد عبد السلام بمعرض القاهرة الدولي الكتاب والان مع تفاصيل الخبر

يقدم الفنان خالد عبد السلام ورشة في "فن الإلقاء" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب اليوم الجمعة 24 يناير، بجناح الطفل في "صالة 5 "، والورشة هدفها التعريف بفن الإلقاء وأساسياته وتدريب المتقدمين للورشة علي الإلقاء السليم بمخرج الألفاظ الصحيحة في النطق .

الفنان خالد عبد السلام متخصص في تدريس فن الإلقاء في معهد الإذاعة والتليفزيون وفي المعاهد والكليات المتخصصة، وقام بعمل ورش في المهرجان القومي للمسرح في ثلاث دورت كان آخرها دورة سميحة أيوب 2024 ،وتم تكريمه من معالي وزير الثقافة الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد هنو.

وجدير بالذكر أن الفنان خالد عبد السلام كان قد قدم في شهر رمضان الماضي على المسرح القومي العرض المسرحي الشعري (عرفت الهوى ) وهو فكرته وإعداده وإخراجه، وهو يعمل حاليا نائبا لمدير المسرح القومي.