فعاليات “سيتي هب” تنطلق من جازان بتجارب ترفيهية شاملة لجميع أفراد العائلة

انطلقت يوم أمس (الخميس) وسط حضور كثيف، فعاليات “سيتي هب” في منطقة جازان لتقدم تجربة ترفيهية استثنائية تمتد حتى الخامس من فبراير.

وتجمع “سيتي هب” الوجهة الفريدة بين الترفيه والمغامرة، حيث تضم الفعالية ست مناطق متنوعة تلبي احتياجات جميع أفراد العائلة من خلال أنشطة مبتكرة وتجارب مشوقة.

كما تقدم “سيتي هب” الواقعة في مدينة جيزان على ساحل البحر الأحمر للزوار فرصة الاستمتاع بتجارب لا مثيل لها داخل مناطقها الترفيهية المتنوعة. تشمل منطقة “جيم فيرس” التي تقدم تحديات الرياضات الإلكترونية وتجارب الواقع الافتراضي وألعابًا مبتكرة تناسب جميع الأعمار. أما عشاق المغامرات والإثارة، فيمكنهم استكشاف “مدينة الرعب”، التي تأخذهم إلى أجواء مليئة بالغموض والتحديات المشوقة التي تحاكي الواقع.

ولمحبي الطبيعة، توفر “حديقة الطيور” تجربة فريدة للتفاعل مع طيور نادرة في أجواء تعليمية ممتعة. بينما تقدم “منطقة السيرك الإيطالي العالمي فلوريليجيو” عروضًا فنية مذهلة تشمل الأكروبات والشلالات الراقصة وعروض الدراجات النارية بزاوية ٣٦٠ درجة. أما “قلعة المغامرات”، فهي مصممة لمحبي التحديات من جميع الأعمار، حيث تضم أنشطة مثيرة مثل القفز بالحبال وتجارب الترامبولين. للأطفال بين ٤ و١٥ عامًا، بينما تقدم “كيدز موندو” تجربة تعليمية تفاعلية تتيح لهم محاكاة المهن المختلفة بطريقة ممتعة تجمع بين اللعب والتعلم.

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وما يميز “سيتي هب” هو أن سعر الدخول يبلغ ١٠ ريالات فقط، ويشمل جميع التجارب والأنشطة داخل الفعالية، مما يجعلها وجهة ترفيهية مميزة ومناسبة للجميع. بالإضافة إلى المناطق الترفيهية، يضم “سيتي هب” مجموعة متنوعة من المطاعم والمقاهي التي تلبي جميع الأذواق، مما يضيف إلى التجربة عنصر الراحة والتكامل.

ويعكس إقامة “سيتي هب” التزام الهيئة العامة للترفيه (GEA) بدعم المحتوى المحلي، حيث يعتمد على التعاون مع شركات سعودية لتنفيذ الفعاليات، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وخلق فرص وظيفية متعددة، مع توقع جذب أعداد كبيرة من الزوار، يشكل “سيتي هب” إضافة نوعية للمشهد الترفيهي في جازان.