شكرا لقرائتكم خبر عن نشوى مصطفى توجه رسالة مؤثرة إلى زوجها الراحل: كنت اطمئنان قلبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الفنانة نشوى مصطفى رسالة إلى زوجها الراحل، معبرة عن اشتياقها الشديد له، حيث نشرت صورة له عبر حسابها على "فيسبوك"، معلقة عليها: "الله يرحمك ويسعدك ويراضيك يا نور عينيه، عارف يا عماد امبارح أخويا بيقولى أنتى كنتى مهمومة وبتراعى وواخدة بالك مننا كلنا، وابيه عماد هو الوحيد اللي كان مهموم وواخد باله منك وبيراعيكى ومهتم بيكى".

رسالة نشوى مصطفى إلى زوجها الراحل

وتابعت: "يا عماد أنت كنت رزقى الكبير ورزقى انقطع أنت كنت سندى وضهرى وسترى أنت كنت اطمئنان قلبى أنت كنت سرى كنت باجرى عليك اشتكي لك وتصبرنى اسألك وتفهمنى كنت أبويا ودلوقتى أنا اتيتمت مش هكذب عليك أنا بأمثل إنى عايشة قلبى مغروس فيه خنجر وروحى مصلوبة فوق محرقة".

واختتمت رسالتها إلى زوجها الراحل، قائلة: "نار فراقك بتزيد كل ما الوقت بيعدى مش بتقل، خدعتنى ومشيت بسرعة، بينا كلام لسه مخلصش، بينا أحلام لولادنا وأحفادنا لسه ما اتحققتش، أنت موجود قدام عينيه طول الوقت وصوتك فى ودانى، ادعى لى يا حبيبى، يارب امتى اللقا، اللي بيحب ربنا يدعى لحبيبى بالرحمة ويدعى لى بالصبر ويدعى لولادى بالصبر والثبات".

انهيار نشوى مصطفى في أول ظهور لها

وكانت الفنانة نشوى مصطفى انهارت من البكاء أثناء حديثها عن زوجها، في أول ظهور تليفزيوني لها بعد وفاته، وذلك بعد رحيله يوم 28 ديسمبر الماضي، موضحة أنها عادت إلى العمل بسبب التزاماتها.

وقالت نشوى مصطفى، خلال برنامجها المعروض على قناة cbc سفرة: الحقيقة أنا مش عارفة أبتدي الحلقة النهارده إزاي، فيه التزامات، فالحياة بتجبرنا على إن إحنا لازم نشتغل، وأنا ما كنتش عايزة أكون موجودة النهارده علشان أنا ما بحبش أزعج حضراتكم بشيء شخصي، فسامحوني وهحاول أتماسك قدر استطاعتي، ومن فضلكم اللي بيحب ربنا لو سمحتوا ادعوا لزوجي بالرحمة.



نشوى مصطفى