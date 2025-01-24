شكرا لقرائتكم خبر عن صابر الرباعى يطرح أغنية "مخزون السعادة" بتوقيع المصرى والشاذلى والخضرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم صابر الرباعى أحدث أغانيه بعنوان"مخزون السعادة" من كلمات الشاعر عمرو المصري، ألحان عمرو الشاذلي، فيما قام بالتوزيع والمكساج والماستر عمرو الخضري.

وشارك في العمل مجموعة من الموسيقيين المميزين، من بينهم مصطفى نصر على الجيتار، ومحمود شاهي على الكيبورد، ونادر مجدي على الساكس، وسيكا على البيز جيتار، بالإضافة إلى محمد علي على الكمان، والوتريات بقيادة حسن سعيد.

كان قد طرح صابر مؤخراً أغنية الباشا عبر موقع"يوتيوب"، وحظيت بإعجاب جماهيري واسع، وهى من كلمات محمد أبونعمة، وألحان محمود خيامى، وتوزيع الموسيقى طارق عبد الجابر، وميكس وماستر خالد رؤوف.

وأكد صابر الرباعي خلال لقائه بتليفزيون الخليج 365 مع الناقد الفني علي الكشوطي رئيس قسم الفن أنه من أنصار طرح ألبومات ولكن لابد أن يتماشي مع العصر في فكرة طرح أغاني سينجل كل فترة لأن المستمع ليس لديه صبر لانتظار مطربه المفضل ما يقرب من عام أو عام ونصف حتى يقوم بطرح ألبومه، لذا يقوم بطرح بعض الأغاني وفي النهاية تجتمع تلك الأغاني في ألبوم، وأكد كذلك أن اختيار الأغاني في وقتنا الحالي أصبح صعب للغاية لأنها لابد أن تكون مميزة لدرجة كبيرة فالكم في الأغاني كثير ولكن الكيف هو ما يبحث عنه دائمًا.