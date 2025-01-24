شكرا لقرائتكم خبر عن حنان ترك تحتفل بعيد ميلاد ابنها يوسف: أعظم نعمة ودعم لي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة حنان ترك بعيد ميلاد نجلها يوسف، لافتة إلى أنه أعظم نعمة ودعم لها، وأنها دائما ستكون له أكبر معجبيه ومشجعيه.

ونشرت حنان ترك صورة تجمعها بابنها يوسف عبر حسابها على "إنستجرام"، معلقة عليها: "عيد ميلاد سعيد، يوسف، ابني البكر، وشريكي، وصديقي - كنت بجانبي في كل شيء، علمتني بقدر ما علمتك، أنت لست ابني فقط، يوسف، أنت أعظم نعمة لي وأعظم دعم لي".

وتابعت: "حتى عندما تكون هنا، ما زلت أجد نفسي أفتقدك - أفتقد طاقتك، وابتسامتك، والطريقة التي تملأ بها كل لحظة بالكثير من الحب والضحك، لديك قلب من ذهب، ولا يمكنني أن أكون أكثر فخرًا بالشاب المذهل الذي أصبحت عليه".

واختممت حنان ترك رسالتها له: "أشكر الله كل يوم لاختياري لأكون أمك، سأكون دائمًا أكبر معجبيك، وأعلى مشجعيك، والشخص الذي يحبك أكثر من أي شخص آخر في العالم، عيد ميلاد سعيد، يوسف، استمر في التألق وجعلنا جميعًا فخورين، أحبك أكثر مما يمكن للكلمات أن تعبر عنه".



حنان ترك ونجلها

يشار إلى أن الفنانة حنان ترك، أعربت - فى وقت سابق - عن حزنها الكبير بسبب تصديق أصدقائها المنشورات التي تداولت الفترة الماضية على صفحات مزيفة انتحلت اسمها وكتبت أمور غير حقيقية قائلة خلال بث مباشر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلة: "صعبت عليا نفسى أوى إن ناس صحابى زعلوا منى عشان منشورات على مواقع التواصل الاجتماعى أنا ما ليش علاقة بيها وعمرى ما قلتها، وقلت معقولة نسيونى للدرجة دى وممكن يفتكروا انى قلت الكلام ده، وأخدت على خاطرى منهم ولكن الحمد لله ان ربنا نصفنى وقدرت اوثق الصفحة بتاعتى".

وكانت الفنانة حنان ترك نشرت تدوينة على حسابها الرسمى بموقع التدوينات "تويتر" كتبت خلالها: "فى صفحات كتير بتتكلم باسمى وأنا غير مسئولة عنها حبيت أعملكم فيديو مباشر من صفحتى الرسمية على فيس بوك للتوضيح".