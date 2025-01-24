شكرا لقرائتكم خبر عن مشهدين فقط.. تفاصيل ظهور هنا الزاهد فى الأرض السوداء مع كريم عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

تستعد النجمة هنا الزاهد لتصوير دورها فى أحداث فيلم الأرض السوداء – كيميت مع النجم كريم عبد العزيز، الأسبوع المقبل، حيث تشارك فيه كضيفة شرف خلال مشهدين فقط سيكونا نقطة تحول خلال الأحداث.

فيلم الأرض السوداء من إخراج بيتر ميمى وبطولة كريم عبد العزيز، ياسمين صبرى، إياد نصار، أحمد غزى، مريم الجندى، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم النجمة هنا الزاهد، والفيلم يعد الأضخم انتاجياً خلال عام 2025 حيث يتم تصويره فى أكثر من دولة ما بين مصر وتركيا وإيطاليا وإسبانيا وكذلك خارج القاهرة فى مدينة الجونة ومقرر طرحه فى دور العرض خلال عيد الأضحى 2025.

وفى سياق آخر يعرض للنجمة هنا الزاهد حالياً مسلسل إقامة جبرية على منصة watch it ويشارك فى بطولة العمل محمد الشرنوبي، صابرين، محمود البزاوي، ثراء جبيل، حازم إيهال، عايدة رياض، لطيفة أحمد، وعدد آخر من الفنانين وضيف الشرف أحمد حاتم، ومن تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فراج، وتدور أحداثه، في إطار اجتماعى نفسى لا يخلو من التشويق.

هنا الزاهد يعرض لها أيضاً فى الوقت الحالى فيلم "بضع ساعات في يوم ما" وهو من تأليف وسيناريو وحوار محمد صادق وإخراج عثمان أبولبن وبطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، مي عمر، أحمد السعدني، محمد سلام، محمد الشرنوبي، أسماء جلال، هدى المفتي، خالد أنور، مايان السيد وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسى اجتماعي.

كما تواصل هنا الزاهد تصوير فيلم الشاطر الذى يجمعها بالنجم أمير كرارة للمرة الأولى، ومن تأليف أحمد الجندى وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندى وتدور أحداثه فى إطار أكشن كوميدى لعرضه فى دور العرض خلال عام 2025، بالإضافة إلى انتظارها طرح فيلم "رى ستارت" مع تامر حسنى، فى موسم عيد الفطر السينمائى 2025.