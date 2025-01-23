شكرا لقرائتكم خبر عن خالد النبوي فى العرض الخاص لـ"سراب" جبر خاطر جمهوره واتصور مع الكل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

حرص النجم خالد البنوي على جبر خاطر جمهوره، حيث وافق على التقاط الصور مع الجميع رغم الزحام الشديد من حوله في العرض الخاص لمسلسل "سراب"، والذي أقيم في أحد المولات، حيث لبى النبوى طلبات جمهوره بالتقاط الصور، فيما استجاب لإحدى السيدات التي طلبت أن يلتقط صورة مع ابنها.

مسلسل سراب من إخراج أحمد خالد، ويتضمن نخبة من النجوم الفنان خالد النبوى، والفنانة يسرا اللوزى، ويتضمن طاقم العمل مجموعة مميزة من الفنانين وهم هانى عادل، أحمد وفيق، أحمد مجدى، إنجى المقدم، نجلاء بدر، دياموند أبو عبود، چيهان الشماشرجى، ومحمد كيلانى.

واستوحى مسلسل سراب من المسلسل العالمى Seven Types of Ambiguity، الذى طرح فى عام 2017، ويعرض العمل على TOD.