شكرا لقرائتكم خبر عن حملة مقاطعة إسرائيل تطالب بمنع عرض Captain America: Brave New World والان مع تفاصيل الخبر

طالبت الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة إسرائيل، بمنع عرض فيلم “Captain America: Brave New World” في مصر، حيث أصدرت بيانا جاء فيه: "نطالب بضرورة منع عرض فيلم (Captain America: Brave New World) من إنتاج شركة مارڤل، الفيلم المتوقع عرضه في منتصف فبراير القادم، يروّج للعدو الصهيوني بصورة مباشرة من خلال إشراك ممثلة إسرائيلية تؤدي دور بطلة خارقة باسم (صبرا) ترتدي زيًا يحمل علم كيان الاحتلال".

وأضافت الحملة في بيانها: "قمنا بإرسال خطاب رسمي إلى هيئة الرقابة على المصنفات الفنية والشركة المسئولة عن توزيع الفيلم في مصر، نطالب فيه بمنع عرض هذا العمل الداعم للعدو الصهيوني".

وكانت الأيام الماضية شهدت أزمة بين شركة مارفل العالمية، وشركة meta بعد أن نشر أحد مستخدمي موقع إنستجرام، صورة من فيلم Captain America: Brave New World المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، وهو ما أثار أزمة كبيرة.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة الديلي ميل البريطانية، فإن شركة مارفل العالمية اتجهت إلى المحكمة لرفع دعوى قضائية رسمية ضد شركة إنستجرام لمطالبتها بالكشف عن هوية صاحب الحساب الذي تسبب في نشر الصورة الخاصة بفيلم Captain America: Brave New World المقبل.

وانتقل الصراع بشكل رسمي بين الشركتين في 7 مايو بعد أن قررت الشركة الأضخم فى عالم الإنتاج "مارفل" إلى رفع الدعوى القضائية في مكمة مقاطعة كاليفورنيا الشمالية بالولايات المتحدة الأمريكية في سان خوسيه، لتطلب أمرا من المحكمة بتحديد هوية الشخص الذي يقف وراء التسريب لمقاضاته رسمياً لما تسبب في خسارة فادحة للشركة، حسب وصفها.