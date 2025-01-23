شكرا لقرائتكم خبر عن القائمة الكاملة لأبطال مسلسل فهد البطل أمام أحمد العوضى فى رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

يدخل مسلسل فهد البطل للنجم أحمد العوضى كواحد من أبرز الأعمال المنتظر عرضها فى شهر رمضان المقبل 2025، حيث يتسلح العوضى بالدراما الشعبية المليئة بالصراعات، والتى حقق خلالها نجاحاً كبيراً بمسلسل حق عرب الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى.

مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار شعبي مع خط درامى صعيدى، ويجسد أحمد العوضى شخصية فهد الشاب الصعيدى الذى يهرب من عائلته بسبب الظلم، وخلال الحلقات يسافر فهد إلى القاهرة ويعيش حياة جديدة لكنه يدخل فى صراعات جديدة.

وتضم قائمة أبطال مسلسل فهد البطل إلى جانب أحمد العوضي كلا من: ميرنا نور الدين، أحمد عبد العزيز، محمود البزاوى، لوسى، كارولين عزمى، يارا السكرى، عصام السقا، صفاء الطوخى، حجاج عبد العظيم، محسن منصور، حمزة العيلي، أحمد ماجد، عايدة رياض، صفوة، مصطفى حشيش، عايدة فهمى، مجدي بدر، محمد مهران، محمد صلاح آدم، محمد أبو داوود ومراد فكري صادق.

يذكر أن أحمد العوضي قدم فى رمضان الماضى مسلسل "حق عرب" وشارك في بطولته: دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين. والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

دارت أحداث مسلسل "حق عرب" فى إطار شعبى تشويقى حول عرب السويركى "أحمد العوضى"، الذى يسعى للهروب من ماضٍ مرير، ألا وهو أنه ابن الشخص الذى يعمل عنده وهو عبد ربه "رياض الخولى" دون أن يعلم الثنائي بحقيقة الأمر، إلا أن عداوة تحدث بينهما قد تجعل السر الذي تخفيه صباح "وفاء عامر" زوجة عبد ربه تبوح به حتى تحقن الدماء بين الابن ووالده، وكذلك الحفاظ على سمعتها.