شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 يحتفى بنجاح فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو فى ندوة صحفية والان مع تفاصيل الخبر

عقد الخليج 365 ندوة صحفية لصناع فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو، أدارتها الكاتبة الصحفية علا الشافعي رئيس تحرير الخليج 365، بحضور الزملاء من قسم الفن، حيث حضر مخرج الفيلم خالد منصور والسيناريست محمد الحسيني، والمنتجة رشا حسني ومهندس الديكور مارك وجيه.

وتدور أحداث فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو حول "حسن" الشاب الثلاثيني الذي يعيد اكتشاف نفسه مرة أخرى، ويضطر لمواجهة مخاوف ماضيه خلال رحلته لإنقاذ كلبه وصديقه الوحيد (رامبو) من مصير مجهول بعدما تورط في حادث خطير دون ذنب، ليصبح بين ليلة وضحاها مُطاردًا من قبل كارم، جار حسن، وجميع أهالي الحي، ويكشف العديد من تفاصيل حياة حسن وعلاقته بمن حوله.

فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو من إخراج المخرج خالد منصور، وبطولة عصام عمر وركين سعد وأحمد بهاء، والسيناريست محمد الحسيني، والمنتجة رشا حسني والمنتج محمد حفظي.

وكان فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو شارك خلال الفترة الماضية ما بين مهرجان فينيسيا بإيطاليا وسينما ميد لأفلام البحر المتوسط في بلجيكا، حيث فاز الفيلم بجائزة لجنة التحكيم والجائزة الكبرى، والمسابقة الرسمية للدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر بجدة بالمملكة العربية السعودية، حيث فاز بجائزة لجنة التحكيم، المسابقة الدولية لمهرجان دهوك السينمائي الدولي بالعراق، وأخيرا المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة ضمن فعاليات الدورة الـ 35 لأيام قرطاج السينمائية.



خالد منصور والسيناريست محمد الحسيني والمنتجة رشا حسني ومهندس الديكور مارك وجيه



صناع فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو مع علي الكشوطي

السيناريست محمد الحسيني



السيد رامبو



خالد منصور مخرج فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو



مارك وجيه مهندس الديكور والمنتجة رشا حسني صناع فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو

مارك وجيه مهندس الديكور



صناع فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو



صناع فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو مع رئيس التحرير علا الشافعي



صناع فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو



صناع فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو