شكرا لقرائتكم خبر عن صناع فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو فى الخليج 365.. صور والان مع تفاصيل الخبر

عقد الخليج 365 ندوة صحفية لصناع فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو، وحضر مخرج الفيلم خالد منصور والسيناريست محمد الحسيني، والمنتجة رشا حسني ومهندس الديكور مارك وجيه، كما حضر الكلب "رامبو" والذي شارك في بطولة الفيلم، وحرص الزملاء في الخليج 365 على التقاط العديد من الصور "رامبو" أحد أبطال الفيلم والذي أضاف بهجة لصالة تحرير الخليج 365.

وتدور أحداث فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو حول "حسن" الشاب الثلاثيني الذي يعيد اكتشاف نفسه مرة أخرى، ويضطر لمواجهة مخاوف ماضيه خلال رحلته لإنقاذ كلبه وصديقه الوحيد (رامبو) من مصير مجهول بعدما تورط في حادث خطير دون ذنب، ليصبح بين ليلة وضحاها مُطاردًا من قبل كارم، جار حسن، وجميع أهالي الحي، ويكشف العديد من تفاصيل حياة حسن وعلاقته بمن حوله.

فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو من إخراج المخرج خالد منصور، وبطولة عصام عمر وركين سعد وأحمد بهاء، والسيناريست محمد الحسيني، والمنتجة رشا حسني والمنتج محمد حفظي.

وكان فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو شارك خلال الفترة الماضية مابين مهرجان فينيسيا بإيطاليا وسينما ميد لأفلام البحر المتوسط في بلجيكا، حيث فاز الفيلم بجائزة لجنة التحكيم والجائزة الكبرى، والمسابقة الرسمية للدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر بجدة بالمملكة العربية السعودية حيث فاز بجائزة لجنة التحكيم، المسابقة الدولية لمهرجان دهوك السينمائي الدولي بالعراق، والمسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة ضمن فعاليات الدورة الـ 35 لأيام قرطاج السينمائية.

صناع فيلم البحث عن منفذ للسيد رامبو المخرج خالد منصور ومحمد الحسيني مع رئيس التحرير



الكلب رامبو



الكلب رامبو



الكلب رامبو



الكلب رامبو



كلب فيلم البحث عن منفذ للسيد رامبو



لميس وسارة ووداد مع كلب فيلم البحث عن منفذ للسيد رامبو



خالد منصور والزميل محمد أسعد