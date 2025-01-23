شكرا لقرائتكم خبر عن الأوسكار تكرم مدينة لوس أنجلوس في الحفل الـ 97 لجوائزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أُرسلت رسالة إلى أعضاء الأكاديمية "الأوسكار"، حيث وعد الرئيس التنفيذي للأكاديمية بيل كرامر والرئيسة جانيت يانج بأن الحفل الـ 97 سيكرم مدينة لوس أنجلوس، ردًا على حرائق الغابات المدمرة في جنوب كاليفورنيا، من خلال "إظهار جمالها وقدرتها على الصمود".

وجاء في الرسالة: "سنفكر في الأحداث الأخيرة مع تسليط الضوء على القوة والإبداع والتفاؤل الذي يميز لوس أنجلوس وصناعتنا، هناك الكثير في انتظارنا، بما في ذلك اللحظات الموسيقية القوية التي تربط تاريخ الفيلم الغني بمستقبله الجريء والملهم".

وذلك بعدما كشفت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة عن عدة تغيرات في جدولها، وذلك بسبب حرائق الغابات، حيث تم تمديد فترة التصويت على ترشيحات الأوسكار حتى يوم 17 يناير الجارى، وتم الإعلان عن الترشيحات النهائية اليوم 23 يناير.

وألغت الأكاديمية حفل الغداء السنوي الذي يقام للمرشحين للجوائز والذي كان من المقرر عقده يوم 10 فبرايرالمقبل، على أن يقام حفل توزيع الجوائز يوم 2 مارس المقبل، مع التنويه على أن جميع التواريخ قابلة للتغير بسبب الأحداث المتلاحقة.