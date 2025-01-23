شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب تعكس سياسة ديزنى الجديدة والرئيس التنفيذى: إنتاجات للمتعة والترفيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن شركة ديزنى ستتخلى عن دعمها للمثلية الجنسية في الوقت المقبل، وذلك عقب تولي دونالد ترامب مقاليد الحكم في أمريكا، إذ صرح بوب ايجر الرئيس التنفيذي لديزني مؤخراً تصريحات تناقلتها المواقع الأجنبية قال فيها بأن إنتاجات ديزني سيكون هدفها المتعة، والترفيه فقط.

كما أعلنت شركة بيكسر التي تعد إحدي أكبر شركات الرسوم المتحركة في العالم، عن حذفها لقصة شخصية متحولة جنسيًا، من إحدى حلقات مسلسل "Win or Lose". خلال بيان رسمي أوضحت فيه أن السبب يعود لأن المسلسل موجه للأطفال الأصغر سنا وبالتالي راعوا ذلك، وهو ما يعد نهجاً جديداً لسياسة الشركة.

هذا وكانت أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن سياسة جديدة منذ تولى ترامب تحظر رفع أي أعلام غير العلم الأمريكي فوق المنشآت الحكومية والسفارات الأمريكية في الداخل والخارج.

وجاء في المذكرة التنفيذية الصادرة عن الوزارة: "ابتداءً من الآن، يُسمح فقط برفع أو عرض علم الولايات المتحدة الأمريكية فوق المنشآت الأمريكية. علمنا الوطني يجمع جميع الأمريكيين تحت قيم العدالة، الحرية، والديمقراطية العالمية، التي تشكل أساس بلدنا العظيم".

وأشارت المذكرة إلى أن أي انتهاك لهذه السياسة من قبل موظفي وزارة الخارجية سيواجه إجراءات تأديبية صارمة، قد تصل إلى إنهاء الخدمة أو إعادة التعيين.

وبحسب السياسة الجديدة، فإن الاستثناء الوحيد يتعلق بعلم أسرى الحرب والمفقودين في المعارك، وعلم الموقوفين ظلماً، حيث يظل رفعهما مسموحاً بجانب العلم الأمريكي.

وهو القرار الذى يمثل تراجعاً عن سياسة إدارة الرئيس جو بايدن السابقة، التي سمحت برفع أعلام مثل علم "فخر المثليين" إلى جانب العلم الأمريكي الرسمي، وهو ما أثار اعتراضات شديدة من الجمهوريين في الكونغرس، ما سبق جعل ديزني تتراجع عن سياستها المبكرة لدعم المثلية.